Мобильные офисы «ТНС энерго Ярославль» продолжают курсировать по области

Уже третий месяц на территории Ярославской области реализуется социальный проект от ПАО «ТНС энерго Ярославль» — «Мобильные офисы». Данный проект позволил улучшить качество обслуживания клиентов, проживающих в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Теперь жителям ярославских глубинок нет необходимости выезжать в областной или районный центр для того, чтобы оплатить коммунальные услуги или пополнить транспортную карту. Все это можно сделать в мобильном офисе ПАО «ТНС энерго Ярославль». В перспективе планируется расширение функционала таких офисов: появится возможность решения различных вопросов по начислениям на личный лицевой счет, а также возможность купить необходимые электротовары.

— Компания ПАО «ТНС энерго Ярославль» осознает всю ответственность перед малозащищенными слоями населения и ставит перед собой новые задачи по созданию для жителей области максимально комфортных условий обслуживания, — отметил начальник управления по развитию услуг и сервисов ПАО «ТНС энерго Ярославль» Дмитрий Шубин

В рейсы по отдаленным деревням и селам выходит три специально оборудованных автомобиля «Соболь», каждый из которых оформление в фирменном стиле ПАО «ТНС энерго Ярославль», поэтому спутать передвижной офис с другим автомобилем невозможно. Еженедельно на сайте компании обновляется график работы мобильных офисов по каждому отдельному району. Также узнать расписание можно в местной администрации.

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