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Вышел на балкон и услышал крики. Полиция Прикамья наградила студента, спасшего пенсионерку от грабителя
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Вышел на балкон и услышал крики. Полиция Прикамья наградила студента, спасшего пенсионерку от грабителя 

59.ru 33 минуты назад
Фото: 59.ru
В начале марта 20-летний студент из Соликамска Ростислав Иванов спас 77-летнюю пенсионерку от грабителя. За это в МВД вручили ему благодарственное письмо и предложили пойти работать полицейским.
— Я вышел на балкон покурить и услышал крики. Смотрю, женщина на улице кричит: «Верни кошелек». Оделись с друзьями, выскочили на улицу, — рассказал 59.ru Ростислав. — Сосед указал, что грабитель убежал за дом. Я — туда. Вижу, вдалеке кто-то идет, спокойно так, пешком. Начал к нему приближаться — и тут он побежал. Я его догнал, схватил, а он не сопротивлялся даже. У него сумка в руках была. Только в ней кошелька не оказалось. Но как-то только мы стали полицию вызывать, он его сразу из кармана достал.
Ростислав с друзьями передали грабителя приехавшим полицейским. В отношении 36-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело. Оказалось, он уже был судим.
Ростиславу же органы правопорядка предложили поступить на службу в полицию. Сейчас молодой человек учится в соликамском технологическом техникуме.
Ростиславу вручили благодарственное письмо
Ранее мы рассказывали о том, что пермяки помогли полицейским поймать грабителя, напавшего на двух женщин.
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