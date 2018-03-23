«Ненормальная приватизация»: в гордуме заявили, что городское имущество распродают слишком медленно

На сессии Архангельской городской думы депутат Владимир Карпов выразил неудовольствие неисполнением плана приватизации муниципального имущества в 2017 году. По словам народного избранника, ситуация, при которой из 38 объектов, предназначенных для продажи, реализуется всего 12, является ненормальной.

Рассмотрение итогов приватизации муниципального имущества в 2017 году стало одним из основных вопросов мартовской сессии городской думы. Директор департамента муниципального имущества администрации Архангельска Михаил Иконников сообщил, что финансовый план продажи городской собственности в 2017 году перевыполнен. Изначально от приватизации планировалось получить 135 миллионов рублей, а фактически в бюджет города поступил 141 миллион рублей.

При этом на протяжении последних лет наблюдается тенденция сокращения доходов от приватизации муниципального имущества. Так, в 2016 году от продажи зданий, сооружений и земельных участков в городскую казну поступило 188 миллионов рублей, а годом ранее — более 200 миллионов.

Однако по количеству объектов прогнозный план приватизации в 2017 году исполнен менее, чем на треть. Основной причиной неисполнения глава департамента назвал неудовлетворительное состояние объектов.

— В основном невыполнение плана связано с неудовлетворительным состоянием продаваемых объектов — это подвальные помещения в многоквартирных домах, также повлияло расположение объектов. Интересантов на такие помещения мало, — отметил в своём выступлении Михаил Иконников.

Как следует из отчёта, в прошлом году не удалось продать ни одного помещения в Цигломенском округе и в округе Майская Горка. Также не удалось продать ни одного здания детского лагеря «Автомобилист», расположенного в Холмогорском районе.

Из положительных моментов Михаил Иконников отметил завершение приватизации МУП «Роспечать» . Теперь данное предприятие является обществом с ограниченной ответственностью, единственным учредителем которого является администрация Архангельска. Смена формы собственности уже принесла первые положительные результаты — предприятие работает с прибылью.

— За два первых месяца работы предприятия в новом статусе финансовые показатели в целом те же, что и раньше. По некоторым объектам выросла выручка. Так, на площади Ленина установлен новый павильон, и его выручка за два месяца выросла в два раза. Такую практику мы будем продолжать, и предприятие будет приносить прибыль, — отметил Михаил Иконников.

Кроме этого, ещё три муниципальных предприятия «Спецавтохозяйство по уборке города», «Центральный рынок» и «Рембыттехника» в настоящее время проходят процедуру перерегистрации. Уже в апреле они начнут работать в форме обществ с ограниченной ответственностью.

— Прогнозный план приватизации — это наш городской закон. По закону было принято реализовать 38 объектов, но закон не исполнен. Какие последствия неисполнения закона? Никаких. Зачем тогда планировали, если не реализовывали? — задал в завершение обсуждения риторический вопрос депутат Владимир Карпов.

Впрочем, несмотря на позицию депутата, большинством голосов народные избранники утвердили отчёт об исполнении прогнозного плана приватизации в 2017 году.