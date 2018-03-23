Мэр дагестанского Дербента ушел в отставку

Как следует из опубликованных документов, 22 марта он досрочно и по собственному желанию прекратил полномочия главы города.

Временно исполняющим обязанности главы городского округа Дербент стал его заместитель Энрик Муслимов.

Уход главы одного из крупнейших городов региона может быть связан с федеральной антикоррупционной проверкой, которая началась в республике в январе 2018 года. На сегодняшний момент в рамках расследования возбуждено около 80 уголовных дел, в том числе в отношении многих высокопоставленных чиновников. Накануне по подозрению в крупной взятке задержали руководителя республиканского управления ФАС Кубасая Кубасаева, а полторы недели назад был объявлен в розыск врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Ибрагим Казибеков . Ему инкриминируются махинации с земельными участками и недвижимостью.

Впрочем, никаких обвинений чиновнику не предъявлялось, его уход мог действительно быть добровольным.