За личный вклад в развитие Калуги награжден гендиректор АО «Тайфун» 

22 марта глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вручил почетный знак городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» генеральному директору завода «Тайфун» Андрею Петракову. Фото пресс-службе городской думы Калуги «Завод „Тайфун“ является одним из крупнейших предприятий Калуги, играет важную роль в развитии промышленного потенциала нашего города, выполняет важные задачи в сфере обеспечения обороноспособности страны. „Тайфун“ — единственное предприятие нашего города, которое самостоятельно строит жильё для своих работников, завод активно участвует в деле благоустройства Калуги. Андрей Алексеевич Петраков работает на заводе с 1994 года, пройдя путь от конструктора до генерального директора. Под его руководством „Тайфун“ продолжает динамично развиваться, осваивает новый виды продукции и успешно выполняет государственный оборонный заказ», — сказал он, поздравив Андрея Петракова с этой наградой. Церемония состоялась на общем собрании регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей. Промышленники в этот день подводили итоги работы в 2017 году, а также обсуждали перспективы сотрудничества с предприятиями Белоруссии. Как сообщили в пресс-службе городской думы, Александр Иванов также выразил благодарность руководителям промышленных предприятий Калуги и представителям предпринимательского сообщества за активную гражданскую позицию, плодотворное сотрудничество с городскими властями, заботу о благоустройстве и развитии города: «Сегодня здесь присутствуют руководители предприятий, составляющих основу промышленного потенциала областного центра и региона. Городские власти работают в тесном контакте с представителями промышленности и наша совместная работа приносит положительные результаты. Уверен, что в ближайшем будущем ряды Союза пополнят новые предприятия».