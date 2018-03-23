Работу по капитальному ремонту проведут в многоквартирном доме района

Работы по капитальному ремонту проведут в многоквартирном здании, который располагается по адресу: Гжельскому переулку, дом 3. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политики и строительстве государственной экспертизе проектов Валерий Леонов 21 марта.

По его словам, проведение капитального ремонта предусматриваются как внешнее, так и внутреннее работы. Планировка жилых помещений сохранится.

Кроме этого, во время ремонта проведут оштукатуривание цокольного этажа стен. В ходе работы заменят водостоки и оконные отливы. Помимо этого, установят кирпичные перегородки и проведут окрашивание окон и фасада и изменят асфальтовое покрытие. Отметим, что дом был построен в 1891 году.

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