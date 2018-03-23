Фильтрат с полигона «Ядрово» будут очищать в Солнечногорском районе

Зампред подмосковного правительства Александр Чупраков сообщил, что с 26 марта фильтрат с мусорного полигона «Ядрово» рядом с Волоколамском начнут очищать до технической воды, для этого его вывезут в Солнечногорский район, сообщает телеканал «360».

"На старом полигоне почти озеро фильтрата. Мы договорились, что с понедельника этот фильтрат начнут вывозить на специальную станцию очистки в Солнечногорский район, где он будет очищаться и превращаться в техническую воду", — сказал Александр Чупраков.

Он добавил, что подобная система уже есть на полигоне «Тимохово».

После того, как в «Ядрово» сформируется система дегазации, на полигоне на постоянной основе будет проводиться очистка фильтрата.

"План у нас такой — мы должны в ближайшее время закончить формирование тела полигона, нам для этого нужно еще дней 10. Дальше голландцы приступают к проколам, и до 15 июня все будет выполнено", — добавил он.