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Фильтрат с полигона «Ядрово» будут очищать в Солнечногорском районе
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Фильтрат с полигона «Ядрово» будут очищать в Солнечногорском районе 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: otr-online.ru
Зампред подмосковного правительства Александр Чупраков сообщил, что с 26 марта фильтрат с мусорного полигона «Ядрово» рядом с Волоколамском начнут очищать до технической воды, для этого его вывезут в Солнечногорский район, сообщает телеканал «360».
"На старом полигоне почти озеро фильтрата. Мы договорились, что с понедельника этот фильтрат начнут вывозить на специальную станцию очистки в Солнечногорский район, где он будет очищаться и превращаться в техническую воду", — сказал Александр Чупраков.
Он добавил, что подобная система уже есть на полигоне «Тимохово».
После того, как в «Ядрово» сформируется система дегазации, на полигоне на постоянной основе будет проводиться очистка фильтрата.
"План у нас такой — мы должны в ближайшее время закончить формирование тела полигона, нам для этого нужно еще дней 10. Дальше голландцы приступают к проколам, и до 15 июня все будет выполнено", — добавил он.
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