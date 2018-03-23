Ярко-красные лодочки, помада и дерзкий пиджак: 43-летняя Катя Лель блеснула в гусарском образе 

Один из самых заметных образов на красной дорожке мероприятия представила певица Катя Лель, проэкспериментировавшая с классическим сочетанием черного, белого и красного. Дерзкий «гусарский» пиджак подчеркнул талию певицы, а активный алый цвет помады гармонировал с серьгами Кати Лель и красными лодочками, которые артистка смело сочетает с черными плотными колготками.
На празднике Катя Лель отдыхала в компании Эмина Агаларова, Анжелики Агурбаш и Жасмин.
А как тебе новый look Кати Лель?
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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru, Instagram