Ярко-красные лодочки, помада и дерзкий пиджак: 43-летняя Катя Лель блеснула в гусарском образе

А как тебе новый look Кати Лель?

WMJ.ru: последние новости

«С легким паром!» Алла Пугачева показала селфи без макияжа и с мокрыми волосами

Стоит ли удалять родинки на лице и теле: мнение дерматолога

Супруга Мота вышла в свет после скандала с Бузовой