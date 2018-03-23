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Впервые за 8 лет в Ноябрьске пройдёт масштабный ремонт тротуаров
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Впервые за 8 лет в Ноябрьске пройдёт масштабный ремонт тротуаров 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
22 марта 2018 года на заседании Городской Думы Сергей Пархомчук — исполняющий обязанности начальник управления жилищно-коммунального хозяйства транспорта, энергетики и связи (УЖКХ ТЭС) рассказал о планах по ремонту дорог на 2018 год. По словам главы управления в 2018 году подлатают более 5 тыс. квадратных километров городских дорог. Кроме того наконец-то возьмутся за масштабный ремонт пешеходных дорожек. Большая часть, которых, не ремонтировалась с 2010 года.
«Отремонтируют тротуары по ул. 60 лет СССР (от ул. Киевская до ул. Холмогорская), на перекрестке ул. Советская— ул. 60 лет СССР (в районе «Площади опаленной юности»), по ул. 60 лет СССР (в районе пешеходного перехода ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ»), подходного тротуара в пос. УТДС (в районе дома No 31 по ул. Шевченко) и другие», — разъяснил планы управления исполняющий обязанности начальника «УЖКХ ТЭС» Сергей Пархомчук.
Управление продолжит обустройство автобусных остановок. Летом в Ноябрьске появиться 9 обустроенных автобусных павильонов в том числе и улице Высоцкого. Продолжиться работа по установки недостающих дородных знаков. На всё про всё из бюджета города выделили 23 млн 831 тыс. рублей.
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