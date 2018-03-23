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В Тюмени предложили отменить закон о контроле за распространением эротической продукции
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В Тюмени предложили отменить закон о контроле за распространением эротической продукции 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как отмечает профильное ведомство, в 2017 году отмечен рост доли продукции порнографического содержания в сети Интернет, в том числе распространения ее через общедоступные социальные сети. Также участились случаи признания участия в сюжетах порнографического содержания лиц, не достигших 14-летнего возраста.
Как пояснил директор департамента культуры Тюменской области, в функции комиссии входит только экспертиза тех материалов, которые предоставляют следственные органы. «В состав комиссии входят представители различных ведомств, в том числе из сферы образования, а также искусствоведы, врачи соответствующих направлений медицины, юристы и так далее. На основании представленных документов эксперты должны вынести заключение, присутствуют ли в содержании элементы порнографии или нет», — сказал Новакаускас.
Как заметил депутат Тюменской областной думы Глеб Трубин, вызывает удивление тот факт, что эту сферу курирует именно департамент культуры, а также то, что экспертная комиссия рассматривает обращения от правоохранительных структур не только Тюменской области, но также ХМАО и ЯНАО. Неужели там своих экспертов в данной области не нашлось? И в связи с этим также интересно, какой процент составляют обращения из северных округов», — высказался Глеб Трубин накануне на заседании комитета облдумы по социальной политике. Однако Виктор Новакаускас не смог назвать точные данные по количеству обращений из Югры и Ямала, поскольку отслеживание этой информации не входит в задачи экспертной комиссии.
Также Трубин обратил внимание на то, что областной закон о контроле за распространением эротической продукции принят в 1995 году и целью его является установление цивилизованных форм распространения и демонстрации указанной продукции, ограждение подростков от преждевременного знакомства с предметами эротического характера.
«Осталось выяснить, каким образом устанавливаются цивилизованные формы распространения и демонстрации продукции соответствующего содержания», — заметил депутат.
По этому поводу чиновники областного правительства подчеркивают, что все нормы, правоотношения в этой сфере, а также ответственность регулируются федеральным законодательством. «Все критерии там прописаны», — отметили в департаменте культуры. Как добавил депутат облдумы Валерий Фальков, главными критериями в данном случае должны служить здравый смысл и жизненный опыт.
Тем не менее, Глеб Трубин выступил с предложением отменить устаревший закон. «Нормы Тюменской области не реализуют те цели и задачи, которые предусмотрены законодательством в этой сфере. Они достигаются посредством работы правоохранительных и иных уполномоченных органов, — считает депутат. — Региональный закон принят в 1995 году. И, наверное, в тот период он был актуален. Но сейчас в нем действующим является только раздел об экспертной комиссии. Поэтому считаю, что по работе этой комиссии следует принять отдельное постановление губернатора Тюменской области, как это делается в других регионах. А данный закон просто отменить как пустой. С соответствующим предложением я выйду на следующее заседание комитета и думы», — предупредил член фракции ЛДПР в облдуме.
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