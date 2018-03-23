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Глава пресс-службы УГМК призвал активистов слезать с башни
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Глава пресс-службы УГМК призвал активистов слезать с башни 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«На место приехала Татьяна Георгиева (Мерзлякова), она проводит переговоры с сотрудников правоохранительных органов. Она им пообещала, что никаких противоправных действие не будут к ним оказывать. Ребята могут спускаться, тут им окажут помощь. Внутрь вас не пустим, будем выходить и давать информацию»
Заявление на активистов было написано, поэтому может быть возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Е1 депутат Константин Киселев. Кем написано заявление, не уточняется. Алексей Свалов также предложил напоить журналистов чаем.
Татьяна Мерзлякова сообщила журналистам, что ребят никто не тронет и пальцем. Важно сейчас, чтобы они благополучно спустились, сообщила она. Гарантировать, что уголовное дело не будет возбуждено, никто пока не может.
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