Бащелакское озеро номинировали на Топ уникальных объектов Алтайского края

Алтайский край — край с уникальной природой и богатой историей. Здесь можно увидеть удивительные по красоте горы и бесконечные степи. Сюда едут полюбоваться первозданной природой и поправить здоровье, ведь регион прославился на весь мир своими радоновыми источниками и многочисленными солеными озерами.

Достопримечательности Алтайского края разнообразны, но туристам известна лишь малая их часть. И только местные жители знают о самых красивых и необычных уголках.

Топ-100 Региональное отделение Русского географического общества предложило жителям Алтайского края принять участие в проекте «Топ уникальных объектов Алтайского края», который расскажет о малоизвестных местах на карте региона.

На данный момент на сайте РГО уже опубликовано более 50 фотоматериалов с историями. Среди них водопады в селе Пильно Красногорского района, каскад водопадов на реке Шинок, расположенный на границе двух Алтаев, горько-соленое озеро с лечебными грязями Мормышанское (Романовский район), озеро Канонерское в Бийском районе и др. «Фотографии уникальных объектов и свои истории присылают как взрослые, так и дети. Пока заявок не так много, но в начале конкурса люди всегда менее активны. Мы надеемся, что к концу конкурса количество участников увеличится», — рассказала исполнительный директор Алтайского краевого отделения РГО Ирина Архипова

Бащелакское озеро

Попали в список претендентов и удивительные горные озера, которые расположились посредине Бащелакского хребта. Живописное Бащелакское озеро имеет грушевидную форму и находится на высоте 1750 м. Западный берег водоема каменистый, с восточной и северной стороны его окружает древний кедровый лес. Южная же сторона — это часть кара, погруженная в озеро. Само озеро представляет собой чашу, которую наполняют многочисленные речушки, текущие со снежников. Потому вода в нем чистая, но холодная.

Горные озера прекрасно подходят для пеших и конных походов. Опытных путешественников это место притягивает своей красотой, которая ничуть не уступает Каракольским озерам в Республике Алтай . Но в отличие от горных озер соседней республики на Бащелакском хребте не встретишь толпы туристов. Тропы здесь заросшие, малохоженные, и чаще можно встретить охотников да рыбаков. Но тем это место и удивительно.

Напомним, старт проекту был дан 15 февраля. Любой желающий, не зависимо от возраста и социального статуса, до 19 апреля может выдвинуть для номинации в конкурсе любимый объект, расположенный на территории Алтайского края. Топ лучших определят в рамках общенародного голосования, которое пройдет с 19 апреля по 10 мая.