Около 80% сельчан в Зауралье остаются без качественной питьевой воды

Итоги мониторинга качества питьевой воды в Курганской области накануне подвело Управление Роспотребнадзора по Курганской области.

Как отмечают в надзорном ведомстве, в 2017 году возросла доля населения области, обеспеченного доброкачественной питьевой водой. Наметилась положительная динамика показателей безопасности питьевой воды.

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой в городских и сельских поселениях (%)

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в 2017 году Управлением было подано 30 исков по доведению качества воды до нормативных показателей; по организации и разработке проектов зон санитарной охраны. Составлено 64 протокола об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ . В соответствии с ФЗ № 416, до 1 февраля в адрес органов местного самоуправления и организации, осуществляющие водоснабжение Управлением Роспотребнадзора по Курганской области в 2017 году было направлено 137 уведомлений о качестве воды. В 2017 году Управлением Роспотребнадзора по Курганской области согласовано 50 программ производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды. В 2017 году разработаны планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями 21 организацией, осуществляющей водоснабжение, утверждены — 19.

В результате совместной работы Роспотребнадзора и ресурсоснабжающих предприятий 65,24% городских жителей Зауралья обеспечены качественной питьевой водой (прирост за 2017 год составил 1,2%). В сельской местности этот показатель остается на уровне 2016 года (21.57%) — только пятая часть сельских жителей обеспечены питьевой водой надлежащего качества.