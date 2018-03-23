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то уберет кучу снега? Как жительница Салехарда искала правду
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то уберет кучу снега? Как жительница Салехарда искала правду 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
«КС» вместе с салехардкой разбирался, кто должен почистить двор и предотвратить возможную трагедию…
Возвращаясь с работы 21 марта, женщина увидела, что снежную кучу в районе дома Зои Космодемьянской 5 «А» облюбовала ребятня. Дети скатывались с горы прямо на проезжую часть.
Женщина тут же позвонила в управляющую компанию, где заявили, что рабочий день закончился… Во время утреннего звонка ее уверили, что снег увезут. Однако к обеду ничего не случилось, о чем она сообщила «КС».
В УК «Стройжилсервис» на обращение газеты отчита-лись мгновенно: заявку приняли, исполнят в кратчайшие сроки. Однако чуть позже перезвонили и открестились от кучи, мол, ее нагребли дорожники, которым они и передали «сигнал».
В ЗАО «Ямал-Глобал» решили сначала разобраться, чья это территория. Заверили: если им как подрядчику поступит задание, от горы быстро ничего не останется.
Утром 23 марта куча красовалась на месте, видимо, хозяин не обнаружился… Самое время дойти до этого двора инспекторам ЖКХ, которые контролируют, как УК и ТСЖ во дворах борются с осадками. В администрации рассчитывают на этих «комиссаров» и салехардцам рекомендуют именно к ним обращаться.
На центральных улицах битва с осадками в разгаре. Ежедневно, как сообщается на сайте муниципалитета, вывозится до 2,5 тысяч кубов снега. За зиму на полигон переместили уже 154 тысячи кубометров, что почти в два раза больше прошлогодних объемов.
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