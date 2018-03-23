Небо. Самолет. Золото

Sobesednik.ru узнал подробности инцидента в Якутске , где из самолета на взлетную полосу вывалились драгметаллы.

Спрос на авиабилеты в город Якутск в минувший четверг вырос троекратно. Многим захотелось поскорее оказаться там из-за ЧП, произошедшего в местном аэропорту.

Как говорится, астрологи объявили неделю мародеров. Число мародеров увеличилось в три раза.

Поначалу ничто ничего не предвещало. Самолет АН-12 с грузом драгметаллов на борту — золота, серебра, платины в слитках общим весом 9,3 тонны — мирно собирался отвезти все это богатство в Красноярск . Там его уже с нетерпением ждали — все-таки 22 млрд рублей. Но при взлете что-то пошло не так.

У самолета оторвало заднюю створку. И содержимое грузового отсека — по ходу, его там либо просто свалили кучей, либо зафиксировали как-то чересчур легкомысленно — с блеском и звоном посыпалось на ВПП и прилегающие поля. Все это на глазах у изумленных сотрудников аэропорта.

Весть о неслыханных дарах с неба моментально разлетелась по стране. И пока кто-то угорал над очередным авиафейлом, другие ринулись в путь, надеясь хоть немного поживиться. Как сообщают с места событий, толпе «старателей»-мародеров не удалось попасть на взлетную полосу, зато они решили проблему с уборкой снега с окрестных полей, вытоптав и перекопав там все, что нападало за зиму. Местная полиция заявляет, что «золотая лихорадка» для них окончилась ничем — все до единого слитки были собраны и пересчитаны. Никто, кроме авиакомпании, которой придется чинить люк самолета, материально не пострадал.

А нас вот разбирает гордость за отечественный авиапром. Ведь, как утверждают специалисты, даже простое смещение груза в самолете обычно приводит к децентровке и вызывает явление, начинающееся на число 3,14. А тут полная потеря груза на взлете, при максимальном угле атаки — и ничего! Грузовой борт как ни в чем не бывало почесал к месту назначения налегке. Приятно разнообразив, а вовсе не испортив предвыборный информационный пейзаж.