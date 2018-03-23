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Похоронен майор Чупин, спасший солдата от взрыва гранаты
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Похоронен майор Чупин, спасший солдата от взрыва гранаты 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Похороны майора Владимира Чупина, заслонившего от взрыва солдата, обронившего гранату на полигоне под Белгородом, прошли в Калужской области.
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе правительства региона, отметив, что офицера похоронили в городе Малоярославец. В последний путь его проводили родственники, друзья и сослуживцы, траурную церемонию сопровождала рота почетного караула Преображенского полка. На могиле был совершен троекратный залп.
20 марта на военном полигоне в Белгородской области во время метания боевой гранаты произошло ЧП. Граната выпала из рук рядового срочной службы Александра Мирзлякова и на принятие решения оставались доли секунды.
Чупин заслонил собой солдата и в результате взрыва получил смертельные ранения, от которых впоследствии скончался. Мирзляков был ранен осколками в бедро и голень.
У майора остались жена и трое детей. За свой героический поступок он представлен к государственной награде посмертно. В качестве материальной помощи правительство Белгородской области выделит семье Чупина 1 миллион рублей.
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