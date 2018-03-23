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Глубокие морщины и уставший взгляд: Чумаков вышел в свет с Ковальчук и поразил своим внешним видом
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Глубокие морщины и уставший взгляд: Чумаков вышел в свет с Ковальчук и поразил своим внешним видом 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
В октябре 2017 года у супругов родилась дочь. И если Юлия Ковальчук очевидно пришла в форму, продемонстрировав цветущий вид и стройную фигуру в платье-кимоно, то Алексею Чумакову, кажется, родительство дается нелегко.
На красной дорожке Алексей Чумаков продемонстрировал новые глубокие морщины и уставший взгляд — похоже выглядел актер Джордж Клуни, когда его с Амаль Аламуддин новорожденные близнецы были совсем маленькими. Еще бы, ведь воспитание малыша — это не только радость, но и ежедневный труд, несмотря на то, что Ковальчук и Чумаков стараются уделять восстановлению сил положенное время и регулярно отдыхают всей семьей.
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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru, Instagram
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