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Верующие Красноярского края отмечают Вербное воскресенье
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Верующие Красноярского края отмечают Вербное воскресенье 

АиФ Красноярск 5 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
1 апреля все православные верующие отмечают Вербное воскресенье. В канун праздника Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил Всенощное бдение в Покровском кафедральном соборе города Красноярска.
По окончании богослужения владыка Пантелеимон совершил традиционное освящение вербных ветвей, помазал верующих елеем и обратился к пастве с проповедью.
Этот день, который называют ещё Входом Господним в Иерусалим, празднуют накануне страстной седьмицы (последняя неделя Великого пост, самая строгая). Люди приходят в церковь с маленькими ветками вербы, которые освящаются во время богослужения. После этого вербный букетик хранят возле икон до следующего года. Верба северным христианам заменила пальму, которой, по легенде, люди устилали дорогу входящему в Иерусалим Иисусу. Пальма издревле считалась священным растением, наделяла землю плодородием. С этого дня люди стали встречать Иисуса как Господа, признав его божественное происхождение.
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