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В Ярославле прошел медиаслет Российского движения школьников «76-й в тренде»
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В Ярославле прошел медиаслет Российского движения школьников «76-й в тренде» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
22 марта в Ярославском центре детей и юношества собрались представители пресс-центров образовательных организаций Ярославской области — участники регионального отделения Российского движения школьников.
— В нашей области Российское движение школьников активно расширяется, и с каждым днем все больше ребят вступают в его ряды, — отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. — Это движение предполагает деятельность по нескольким направлениям, и одно из них — информационно-медийное. Те, кто захотел развиваться именно в этом направлении — освоить навыки журналистики, работать со СМИ, снимать видеосюжеты, фильмы о Российском движении школьников и вообще про нашу жизнь, — вот они сегодня здесь и собрались. Цель этого слета еще и образовательная. Кроме того что ребята здесь объединились, они получат новые навыки, освоят новые технологии и приобретут те компетенции, которыми пока не владели.
Организаторы медиаслета решили перемешать всех участников из разных населенных пунктов и создали четыре творческие группы. Каждая «малая редакция» получила задание взять интервью у известного гостя, затем подготовить презентацию и защитить ее. В числе гостей были депутат областной Думы Ольга Хитрова, руководитель Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Игорь Ямщиков, журналист Алена Филиппова и народный артист России Валерий Кириллов.
— Это первое собрание школьных редакций в регионе. Оно дает начало их сотрудничеству, — сказал участник пресс-центра «РДШ-76» из Ярославля Анатолий Кокташев. — Интересно посмотреть на коллег из других городов, как они будут работать, взаимодействовать.
Материалы, созданные во время медиаслета, ребята собираются разместить на сайте «РДШ-76» и в газете пресс-центра ярославского отделения движения школьников, которая тоже называется «76-й в тренде». Примечательно, что мартовский выпуск создан с использованием технологий дополненной реальности.
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