Диких собак начали вылавливать

Администрация Петрозаводска взяла на особый контроль отлов бездомных животных, сообщает мэрия.

— Так на улице Ровио, в четверг отловили одну из агрессивных собак, на которую жаловались жители. Животное отправили в приют. Так же отлов прошел по улице 8 марта, улице Кондопожской и Плеханова, — сообщили в администрации

30.03 состоится конкурс на отлов бродячих собак. Всего нужно выловить 311 особь. Так же по заявлением некоторых жителей в срочном порядке будет отлов собак в определенных районах.

Все жители республики могут сообщить о агрессивных бродячих собаках по единому номеру — 051.