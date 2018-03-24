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Диких собак начали вылавливать
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Диких собак начали вылавливать 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Администрация Петрозаводска взяла на особый контроль отлов бездомных животных, сообщает мэрия.
— Так на улице Ровио, в четверг отловили одну из агрессивных собак, на которую жаловались жители. Животное отправили в приют. Так же отлов прошел по улице 8 марта, улице Кондопожской и Плеханова, — сообщили в администрации
30.03 состоится конкурс на отлов бродячих собак. Всего нужно выловить 311 особь. Так же по заявлением некоторых жителей в срочном порядке будет отлов собак в определенных районах.
Все жители республики могут сообщить о агрессивных бродячих собаках по единому номеру — 051.
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