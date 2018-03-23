28 наркопритонов закрыли на Вологодчине в прошлом году

Число наркопреступлений сократилось в Вологодской области . В прошлом году таких правонарушений было зарегистрировано 1241.

О борьбе с оборотом запрещенных веществ в Вологодской области говорили накануне на заседании антинаркотической комиссии под председательством Антона Кольцова. По словам руководителя областного УМВД Виктора Пестерева, с каждым годом число наркопреступлений на Вологодчине сокращается. В прошлом году раскрыто 631 уголовное дело, связанное с оборотом наркотиков. При этом все реже в них участвуют подростки: число таких дел сократилось почти в три раза.

По словам экспертов, основная продажа производится через Интернет. Чаще всего поставщик и покупатель никогда не встречаются и не знают друг друга в лицо. В 2017 году было закрыто семь сайтов, распространявших запрещенные вещества.

Всего в прошлом году полицейские изъяли из оборота 23,5 кг наркотических веществ. При этом цифра в два раза меньше, чем годом ранее. Ликвидировано 28 наркопритонов. Большую помощь в этом вопросе оказывают бдительные граждане, которые сообщают о местах сборов наркоманов в полицию.