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28 наркопритонов закрыли на Вологодчине в прошлом году
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28 наркопритонов закрыли на Вологодчине в прошлом году 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Число наркопреступлений сократилось в Вологодской области. В прошлом году таких правонарушений было зарегистрировано 1241.
О борьбе с оборотом запрещенных веществ в Вологодской области говорили накануне на заседании антинаркотической комиссии под председательством Антона Кольцова. По словам руководителя областного УМВД Виктора Пестерева, с каждым годом число наркопреступлений на Вологодчине сокращается. В прошлом году раскрыто 631 уголовное дело, связанное с оборотом наркотиков. При этом все реже в них участвуют подростки: число таких дел сократилось почти в три раза.
По словам экспертов, основная продажа производится через Интернет. Чаще всего поставщик и покупатель никогда не встречаются и не знают друг друга в лицо. В 2017 году было закрыто семь сайтов, распространявших запрещенные вещества.
Всего в прошлом году полицейские изъяли из оборота 23,5 кг наркотических веществ. При этом цифра в два раза меньше, чем годом ранее. Ликвидировано 28 наркопритонов. Большую помощь в этом вопросе оказывают бдительные граждане, которые сообщают о местах сборов наркоманов в полицию.
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