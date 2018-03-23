Ростехнадзор проинспектирует Коркинский разрез и заводы Челябинска 

Заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Рыбас в пятницу, 23 марта, работает в Челябинске, сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках реализации приоритетного проекта «Реформа контрольной и надзорной деятельности» чиновник проведёт в городе публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Уральского управления Ростехнадзора за 2017 год. В мероприятии поучаствуют заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Александр Моисеев, представители администрации Челябинской области, федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений, предприниматели и общественники.
Кроме того, в рамках визита Александра Рыбаса в Челябинск запланировано посещение Коркинского угольного разреза, а также Челябинского трубопрокатного завода и Челябинского компрессорного завода.
Напомним, в начале марта в Челябинске работал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Он дал властям региона четыре года на улучшение экологической ситуации.