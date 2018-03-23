Ещё
Ростехнадзор проинспектирует Коркинский разрез и заводы Челябинска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова

Ростехнадзор проинспектирует Коркинский разрез и заводы Челябинска 

АиФ 1 час назад
Фото: РИАНА Урал-пресс-информ
Заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Рыбас в пятницу, 23 марта, работает в Челябинске, сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках реализации приоритетного проекта «Реформа контрольной и надзорной деятельности» чиновник проведёт в городе публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Уральского управления Ростехнадзора за 2017 год. В мероприятии поучаствуют заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Александр Моисеев, представители администрации Челябинской области, федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений, предприниматели и общественники.
Кроме того, в рамках визита Александра Рыбаса в Челябинск запланировано посещение Коркинского угольного разреза, а также Челябинского трубопрокатного завода и Челябинского компрессорного завода.
Напомним, в начале марта в Челябинске работал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Он дал властям региона четыре года на улучшение экологической ситуации.
АиФ: последние новости
Житель Магнитогорска пришел на выборы в костюме аквалангиста Челябинская область потратит на госпрограмму «Чистая вода» 400 млн рублей Россельхоз надзор обнаружил антибиотики в мясе челябинских кур
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре91
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»19
В России признали бессилие перед США1913
Еще одна страна вышлет российских дипломатов218
Умер известный шансонье15
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:49
США начали стальную войну
Экономика
00:32
Московский культурный форум стартует в столице
Новости Москвы
00:30
Расписание МЖД на Белорусском направлении изменится
Новости Москвы Погода
01:00
Еще две станции «салатовой» ветки откроют к 2021 году
Новости Москвы
00:31
Москвичи стали втрое чаще пользоваться «Магистралями»
Новости Москвы
01:00
Москвичи решили, как благоустроить парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение