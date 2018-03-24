Эксперты оценили снос башни в Екатеринбурге

Сегодня в Екатеринбурге демонтировали самый известный на Урале недострой — телебашню в центре города.

С помощью так называемых газогенераторов импульсного действия вышку взорвали, и верхняя ее часть упала в направлении реки на заранее подготовленную земляную «подушку». Часть строение осталась стоять.

— Все прошло в штатном режиме, предусмотренном проектом. Сейсмика полностью отсутствует. По оставшемуся основанию башни — 25-30 метров высотой — будут проведены демонтажные работы. Второго обрушения не будет, — рассказал Юрий Овчаров, гендиректор компании, которая сносила объект.

Вышку, напонмим, начали возводить в 1980-х, но на отметке 220 метров забросили, освоив два миллиона рублей из одиннадцати, перечисленных из столицы. По окончании строительства башня должна была стать второй по высоте после Останкинской, но не случилось, и на долгие годы она превратилась в символ нереализованных планов, культовое место для любителей экстремальных развлечений и стала одним и из символов города.

Она простояла без консервации 26 лет. За это время ни один инвестор не взялся за ее реконструкцию, и стало очевидно: оставлять объект в таком виде больше нельзя.

— Город потерял возможность создания уникального объекта. Насколько была использована эта возможность или нет, — уже другой вопрос, — комментирует завкафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры УрГАХУ Сергей Санок . — Я бы оставил башню практически в неизменном виде, перенес бы туда фонды музея первого президента — получился бы самый наглядный памятник перестройке.

— Без такой доминанты мы потеряем определенные черты мегаполиса, столичности. В любом случае в городе должен быть объект, градостроительное зерно, которое будет притягивать внимание, — считает Дмитрий Фогель , главный художник Екатеринбурга начальник отдела дизайна городской среды администрации.

Проститься с телевышкой пришли сегодня сотни горожан. Фото и видео с места событий весь день выкладывают в Сеть.