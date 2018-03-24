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Эксперты оценили снос башни в Екатеринбурге
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Эксперты оценили снос башни в Екатеринбурге 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сегодня в Екатеринбурге демонтировали самый известный на Урале недострой — телебашню в центре города.
С помощью так называемых газогенераторов импульсного действия вышку взорвали, и верхняя ее часть упала в направлении реки на заранее подготовленную земляную «подушку». Часть строение осталась стоять.
— Все прошло в штатном режиме, предусмотренном проектом. Сейсмика полностью отсутствует. По оставшемуся основанию башни — 25-30 метров высотой — будут проведены демонтажные работы. Второго обрушения не будет, — рассказал Юрий Овчаров, гендиректор компании, которая сносила объект.
Вышку, напонмим, начали возводить в 1980-х, но на отметке 220 метров забросили, освоив два миллиона рублей из одиннадцати, перечисленных из столицы. По окончании строительства башня должна была стать второй по высоте после Останкинской, но не случилось, и на долгие годы она превратилась в символ нереализованных планов, культовое место для любителей экстремальных развлечений и стала одним и из символов города.
Она простояла без консервации 26 лет. За это время ни один инвестор не взялся за ее реконструкцию, и стало очевидно: оставлять объект в таком виде больше нельзя.
— Город потерял возможность создания уникального объекта. Насколько была использована эта возможность или нет, — уже другой вопрос, — комментирует завкафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры УрГАХУ Сергей Санок. — Я бы оставил башню практически в неизменном виде, перенес бы туда фонды музея первого президента — получился бы самый наглядный памятник перестройке.
— Без такой доминанты мы потеряем определенные черты мегаполиса, столичности. В любом случае в городе должен быть объект, градостроительное зерно, которое будет притягивать внимание, — считает Дмитрий Фогель, главный художник Екатеринбурга начальник отдела дизайна городской среды администрации.
Проститься с телевышкой пришли сегодня сотни горожан. Фото и видео с места событий весь день выкладывают в Сеть.
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