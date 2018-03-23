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Прокуратура требует от МП Самары «Благоустройство» лучше чистить дороги
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Прокуратура требует от МП Самары «Благоустройство» лучше чистить дороги 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
Прокуратура Промышленного района Самары выявила ненадлежащую уборку дорог от снега МП «Благоустройство», что влияет на безопасность дорожного движения, сообщает надзорное ведомство.
Так, на улице Сердобской от улицы Средне-Садовой до улицыНово-Вокзальной, улице XXII Партсъезда от улицы Ставропольской до улицыНагорной, улицы Нагорной от улицы XXII Партсъезда до улицы Средне-Садовой, улицы Теннисной от улицы Юбилейной до проспекта Кирова допущено сужение проезжей части, сформированы снежные валы на проезжей части дороги и обочинах, проезжая часть и обочины дороги не расчищены от снежных масс и снежной шуги на всю ширину до бортового камня. Тротуарная дорожка вдоль проезжей части на проспекте Кирова от улицыТеннисной до улицы Физкультурной не расчищена на всю ширину от снега, снежно-ледяных образований и шуги до покрытия тротуара.
Прокуратура потребовала от директора МП «Благоустройство» Евгения Садовникова устранить выявленные нарушения. Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.
Материалы проверки по факту выявленных нарушений законодательства о безопасности дорожного движения направлены в ОГИБДД УМВД России по Самаре для решения вопроса о возбуждении в отношении должностного лица МП «Благоустройство» дел об административном правонарушении.
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