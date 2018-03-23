Прокуратура требует от МП Самары «Благоустройство» лучше чистить дороги 

Прокуратура Промышленного района Самары выявила ненадлежащую уборку дорог от снега МП «Благоустройство», что влияет на безопасность дорожного движения, сообщает надзорное ведомство.
Так, на улице Сердобской от улицы Средне-Садовой до улицыНово-Вокзальной, улице XXII Партсъезда от улицы Ставропольской до улицыНагорной, улицы Нагорной от улицы XXII Партсъезда до улицы Средне-Садовой, улицы Теннисной от улицы Юбилейной до проспекта Кирова допущено сужение проезжей части, сформированы снежные валы на проезжей части дороги и обочинах, проезжая часть и обочины дороги не расчищены от снежных масс и снежной шуги на всю ширину до бортового камня. Тротуарная дорожка вдоль проезжей части на проспекте Кирова от улицыТеннисной до улицы Физкультурной не расчищена на всю ширину от снега, снежно-ледяных образований и шуги до покрытия тротуара.
Прокуратура потребовала от директора МП «Благоустройство» Евгения Садовникова устранить выявленные нарушения. Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.
Материалы проверки по факту выявленных нарушений законодательства о безопасности дорожного движения направлены в ОГИБДД УМВД России по Самаре для решения вопроса о возбуждении в отношении должностного лица МП «Благоустройство» дел об административном правонарушении.