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Ярославскую область посетило руководство Национального конгресс-бюро
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Ярославскую область посетило руководство Национального конгресс-бюро 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
22 марта Ярославскую область посетили представители ассоциации «Национальное конгресс-бюро». Это крупнейшая российская организация, специализирующаяся на продвижении и привлечении международных деловых и культурных событий в страну. Соглашение о сотрудничестве с ней было подписано губернатором Дмитрием Мироновым в феврале на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
В составе делегации — директор ассоциации Алексей Калачев, его заместитель Дарья Островская, руководитель департамента по отраслевому взаимодействию и работе с органами власти Юлия Михалева и шеф-редактор делового портала для профессионалов «Event-Live.Ru» Александра Юркова. Ярославский регион стал первым в России, куда они приехали.
— Ассоциация объединяет представителей событийной индустрии России, а также сопутствующих индустрий, — отметил Максим Авдеев, заместитель председателя Правительства ЯО. — По итогам встречи будет сформирована и дорожная карта, которая позволит преодолеть сезонность в туристическом потоке.
Руководители ассоциации приняли участие в стратегической сессии с лидерами рынка по развитию делового туризма и индустрии встреч Ярославской области. К обсуждению было приглашено 90 организаций. Также представители бюро осмотрели ключевые конгрессные площадки Ярославля, в том числе в Концертно-зрелищном центре, отелях «Парк Инн Рэдиссон», «Ринг Премьер отель», «SK Royal» и «Любим». Они пришли к выводу, что регион обладает необходимыми ресурсами для проведения деловых мероприятий различного уровня.
— Ассоциация «Национальное конгресс-бюро» в рамках серии роуд-шоу в регионах Российской Федерации проводит в Ярославской области первое мероприятие. Этот регион обладает большим туристическим и событийным потенциалом, входит в знаменитый маршрут Золотое кольцо России, — отметил Алексей Калачев. — Одна из наших задач — создание экспертной площадки для обсуждения актуальной проблематики отрасли, обмена опытом специалистов рынка индустрии деловых встреч, органов власти, общественных организаций.
Справка
Вопрос о создании ассоциации «Национальное конгресс-бюро» обсуждался на уровне Правительства РФ с 2014 года. Распоряжением председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева была одобрена концепция развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, а также утвержден план мероприятий по ее реализации.
В течение следующих двух лет на основе опыта работы конгресс-бюро различных стран мира была проведена работа по подготовке создания национальной организации.
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