Подземные воды Вахитовского холма могут проявить себя неожиданно

Холм с памятником Муллануру Вахитову — очень сложный участок из-за подземных вод. Они могут проявить себя неожиданным образом. Строителям торгового центра Espace будет нелегко.

В 2000-х годах при строительстве станции метро «Площадь Тукая» случился прорыв подземных вод, похожий на грязевой гейзер. Это произошло в дневное время при большом количестве очевидцев. Строителям пришлось проводить спецмероприятия для укрепления грунтов.

«Геологи-изыскатели говорили, что район площади так сильно обводнен из-за того, что в этом месте когда-то находилось русло реки Волги», — рассказал «Татар-информ» заместитель гендиректора «Казметростроя» Вениамин Терзиманов.

«Чтобы не повторить ошибок 2000-х годов, когда потребовались спецмероприятия на станции метро «Площадь Тукая», следует предпринять обследование нижних уровней торгового центра «Кольцо», которые прилегают непосредственно к станции метро. Тогда станет яснее, какие процессы происходят за толщей бетона стен и металлоизоляции», — говорит Терзиманов.

Из-за строительства ТЦ Espace памятник Вахитову перенесут. Сын автора скульптуры против.

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