«Мнение властей тоже можно понять» — социолог о ситуации вокруг телебашни

В попытке узнать, что происходит вокруг недостроенной телебашни и почему ее демонтаж вызвал бурю гражданского процесса, «АиФ-Урал» обратился к доктору философских наук, профессору кафедры прикладной социологии УрФУ Анатолию Меренкову.

По мнению эксперта, протест среди населения вызвал тот факт, что их, как говорится, не спросили. «У людей существует устойчивое представление по поводу элементов городской жизни, пейзажа, каких-то отдельных строений, а тут происходит разрушение одного из объектов — известно, по чьей воле, которая, однако, не доказана. В таком случае у людей возникает вопрос: почему не учитывается наше мнение? Естественно, они хотят, чтобы власти их услышали, им нужна демократия, выяснение проблемы на уровне референдума, ведь горожанам тоже хочется участвовать в решении градостроительных проблем», — рассказал Анатолий Меренков.

Социолог уверен, что ситуация, сложившаяся вокруг башни, говорит о наличии проблем во взаимодействии народа и власти: «Этот процесс показывает, что во взаимодействии властей с населением существуют проблемы. Но так было и в советское время, когда все решалось там, наверху, а до людей, по сути, дела не было. В данном случае то же самое: большинство заставляют подчиняться меньшинству, если говорить иначе — воле руководителей. Но тут у людей возникает закономерный вопрос: а почему, собственно, мы должны подчиняться?».

В вопросе о том, почему необходимо сносить башню, властей можно понять — считает Анатолий Меренков. «Сейчас шансов спасти башню уже нет. Но если бы изначально этот процесс проводился нормально, тогда ее можно было бы спасти. Тут ведь вопрос не в том, что будет вместо этой башни. Вопрос в том, какая у нее функция? Она стоит уже на протяжении 30 лет, но при этом ее функциональность нулевая. Мнение властей тоже можно понять. Но нужно было все обсудить с людьми и убедить хотя бы какое-то количество протестующих, что для города снос телевышки будет хорошим решением, при этом упирая на то, что у башни нет никакого функционала. Но об этом ведь меньше всего беседуют с населением», — комментирует эксперт.

Напомним, сегодня на вершину недостроенной телебашни забрались несколько активистов. На вершине вышки они установили российский флаг, чтобы обратить на себя внимание. По словам одного из участников, их цель — призвать властей к референдуму, чтобы горожане могли сами решать, что будет с недостроенным объектом.