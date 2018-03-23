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Департамент лесного комплекса Тюменской области возглавил замглавы одного из районов
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Департамент лесного комплекса Тюменской области возглавил замглавы одного из районов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Николай Пуртов родился 21 мая 1974 года в с. Тугалово Уватского района. Окончил в 2000 году Тюменский государственный университет по специальности „юриспруденция“, в 2005 году — Академию народного хозяйства при правительстве РФ. Свою профессиональную деятельность начинал юристом, потом возглавлял аудиторские компании. С 2013 по 2016 годы был заместителем генерального директора Фонда „Инвестиционное агентство Тюменской области“, а потом заместителем главы Тюменского района», — сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.
Напомним, ранее директором департамента был Владимир Артановский. Он покинул пост в октябре 2017 года. Артановский написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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