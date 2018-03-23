Коллективы Югры объединились, чтобы помочь Ирине Логуновой 

Для того, чтобы помочь 31-летней Ирине Логуновой оправиться после клинической смерти, молодежное объединение ОАО «Сургутнефтегаз» организует благотворительный концерт по сбору средств.
Как сообщает ugra-news, 24 марта в 19:00 часов в арт-кафе ДИ«Нефтяник» коллективы Сургута и Лянтора, а также сольные исполнители выступят устроят творческий концерт в поддержку женщины. Помимо этого, пройдет аукцион. Отметим, что лоты были представлены на безвозмездной основе представителями молодежного объединения. Также в благотворительной акции примут участие фирмы-партнеры, которые представят на аукционе свои сертификаты. Все вырученные средства пойдут на лечение Ирины. Стоимость билета на концерт составляет 500 рублей.
Для минимального восстановления Ирине необходимо 700 тыс. рублей. На данный момент собрана только половина необходимой суммы.
Реквизиты счета Ирины:
40817810767170803321 в СБ РФ №5940 Сбербанк России
номер карты 4276 6722 1772 4637, телефон 8 (922) 777-37-10.
Реквизиты счета в банке ОАО «Сургутнефтегаз» 4324 3300 1327 8611