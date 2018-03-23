Шесть подмосковных библиотек модернизируют в 2018 году

В рамках проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья» в 2018 году будет реализована программа модернизации в шести читальнях, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр культуры региона Оксана Косарева

«В 2018 году шесть подмосковных общедоступных библиотек приобретут современный вид и комфортную обстановку», — сказала Косарева.

По словам министра, по итогам модернизации библиотеки-участницы станут современными информационно-культурными центрами нового типа.

В 2017 году в рамках проекта «Перезагрузка» процесс обновления был успешно проведен в 10 библиотеках региона, в результате чего количество читателей выросло почти на 30%. В трех читальнях реализовали современные дизайн-проекты.

Приоритетный проект «Перезагрузка библиотек Подмосковья» разрабатывался с целью превращения библиотек в центры культуры и досуга для детей и взрослых, а также повышения их востребованности для жителей.