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Шесть подмосковных библиотек модернизируют в 2018 году
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Шесть подмосковных библиотек модернизируют в 2018 году 

РИАМО 48 минут назад
Фото: РИАМО
В рамках проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья» в 2018 году будет реализована программа модернизации в шести читальнях, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр культуры региона Оксана Косарева.
«В 2018 году шесть подмосковных общедоступных библиотек приобретут современный вид и комфортную обстановку», — сказала Косарева.
По словам министра, по итогам модернизации библиотеки-участницы станут современными информационно-культурными центрами нового типа.
В 2017 году в рамках проекта «Перезагрузка» процесс обновления был успешно проведен в 10 библиотеках региона, в результате чего количество читателей выросло почти на 30%. В трех читальнях реализовали современные дизайн-проекты.
Приоритетный проект «Перезагрузка библиотек Подмосковья» разрабатывался с целью превращения библиотек в центры культуры и досуга для детей и взрослых, а также повышения их востребованности для жителей.
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