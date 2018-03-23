В Зауралье прозвучали «Мелодии Чутких Сердец»

Накануне, 22 марта, в Кетовском районе Курганской области состоялся финальный гала-концерт регионального этапа ежегодного Всероссийского музыкального конкурса пожарных и спасателей МЧС России «Мелодии Чутких Сердец», посвященного Году культуры безопасности.

Столь зрелищное и творческое мероприятие, вызывающее самые теплые чувства и трогательные эмоции, по традиции открыл начальник Главного управления МЧС России по Курганской области полковник внутренней службы Олег Рожков:

«Каждый год региональный этап конкурса проходит в разных уголках нашей области. Сегодня нас радушно принимает Кетовская земля. Этот конкурс имеет свою историю, своих мастеров и всегда ждёт творческих новинок. Он даёт возможность раскрыть и показать всю многогранность наших сотрудников, таланты и способности, сплотить трудовые коллективы и семьи. Данное мероприятие мы проводим уже 15 раз. Оно дает прекрасную возможность сотрудникам чрезвычайного ведомства, которые выполняют столь важную и ответственную работу, показать и свою вторую сторону жизни. То, что при всей серьезности, мужестве и силе духа, это еще и веселые и музыкальные люди, которые не только хорошо работают, но и умеют петь, танцевать, показывать сценки. Я надеюсь, что сегодня они максимально продемонстрируют свои творческие способности, а строгое жюри по достоинству их оценит, выбрав лучших из лучших. Ведь именно им предстоит представлять наш регион на Всероссийском этапе».

Конкурс включал в себя состязания в следующих номинациях: «Песня патриотической направленности», «Танцевальный жанр», «Свободный полет», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Номер КВН».

Участники продемонстрировали свое мастерство в многожанровом исполнении:

— самых разных патриотических песен о любви к Родине, родному краю, о героях Великой Отечественной и о любви к своей профессии, о тех, кто, всегда волнуясь и переживая, ждет дома со службы;

— ярких и стильных танцев,

— пронзительном прочтении стихов о героях войны, вызвавших слезы и подступающий к горлу ком,

-трансляции автобиографичных видеороликов о сотрудниках ведомства, ушедших из жизни и театрализованных сценок.

По итогам конкурса победителями стали:

— в номинации «Песня патриотической направленности» — автор и исполнитель песни «Ангелы МЧС» Роман Журавлев (седьмой отряд федеральной противопожарной службы);

— в танцевальном жанре под композицию «Мы бы взлетели» — Елена Моисеева и Михаил Бушманов (второй отряд федеральной противопожарной службы);

— в номинации «Свбодный полет» — исполнитель стихотворения «Русь» Сергей Пивоваров (шестой отряд федеральной противопожарной службы);

— в номинации «Никто не забыт, ничто не забыто» — Светлана Сухих, исполнившая песню «Майский вальс» (шестой отряд федеральной противопожарной службы);

— в номинации «Номер КВН» — творческая группа шестого отряда федеральной противопожарной службы.

По итогам всех номинаций переходящий Кубок завоевал шестой отряд федеральной противопожарной службы по Курганской области.

Информация и фото предоставлены пресс-службой ГУ МЧС России по Курганской области