Жириновский заявил об уходе из политики

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский подготовил прощальную речь, которую он скажет перед тем, как завершит политическую карьеру. Об этом «Парламентской газете» сообщили в пресс-службе ЛДПР.

Вопрос о том, собирается ли Жириновский и дальше участвовать в политической жизни страны возник сразу после выборов Президента России. Некоторые специалисты посчитали, что глава ЛДПР решил уйти в тень. Но сам политик возмущен тем, как интерпретировали его слова: «Я сказал, что не будет следующих выборов Президента, но нигде не заявлял, что сам не буду участвовать в выборах. ЛДПР примет участие во всех выборах, которые будут в стране» — заявил Председатель ЛДПР.

Тем не менее прощальную речь Владимир Жириновский уже подготовил. «Я уверен, что и после моего ухода страна будет жить также спокойно и счастливо. Я хочу, чтобы никто больше не обманывал вас, обещая сказочную жизнь и кисельные берега. Да, Россия — богатая страна, но не самая богатая в мире. Россия — успешная страна, но всегда есть к чему стремиться. Помните, мы не должны делить общество на классы, именно такая страшная ошибка была допущена много лет назад». Надо добавить одно важное уточнение — с этой речью Владимир Жириновский планирует выступить 1 мая 2036 года в должности Председателя Госсовета России.

Далее в тексте говорится: «Я ухожу, но я не оставляю вам преемника, потому что наступило время прямой демократии. Правительство России тоже формировалось с участием Госсовета и граждан, которые путем голосования через Интернет выбрали самых достойных. Так мы сделали по всей вертикали власти. Не нужны ЦИК , УИКи, наблюдатели, члены комиссий, бюллетени — миллиарды денег были сэкономлены. Это и есть прямая демократия, реализованная только в России.

Мы счастливы, что дожили до того дня, когда нет парламентов, нет политических партий, нет чиновников, которые влияли бы на развитие страны. Граждане из дома предлагают те законы, которые хотят принять и они принимаются через интернет-голосование.