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Жириновский заявил об уходе из политики в 2036 году
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Жириновский заявил об уходе из политики в 2036 году 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Лидер ЛДПР объявил, что возглавит Россию, а в 2036 году уйдет из политики. Такое заявление содержится в опубликованной «прощальной речи» Владимира Жириновского.
Свою речь, появившуюся в Telegram-канале, политик посвятил журналистам, «жаждущим ухода ВВЖ».
Экс-кандидат в президенты объявил, что в будущем займет пост Верховного правителя России и уйдет из политики в 2036 году. С прощальной речью он собирается выступить перед 200-тысячной толпой, собравшейся на Красной площади.
Жириновский, известный своими масштабными прогнозами, описал будущее России, в которой изменится не только институт власти, но и государственные границы. По мнению политика, в будущем к стране присоединятся Таджикистан и Азербайджан.
— Наконец у журналистов больше хороших поводов для статей и репортажей, чем плохих. И все новые поколения будут жить лучше и спокойнее, потому что у нас хорошая страна, — заявил Жириновский россиянам будущего, говоря о наступлении «эры демократии».
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