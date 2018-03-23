Руководство окружного Управления Зеленограда встретилось с молодыми сотрудниками органов внутренних дел

УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве состоялась встреча с сотрудниками органов внутренних дел, имеющих стаж службы до одного года.

21 марта в актовом зале УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве состоялась встреча руководящего состава окружного Управления с полицейскими, только начавшими свой карьерный путь. Помимо руководящего состава во главе с Врио начальника УВД Зеленограда подполковника полиции Александра Ивашова , на встрече присутствовал начальник 3 отдела УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Евгений Дмитриев . Кроме этого перед полицейскими выступили председатель Совета ветеранов УВД Зеленограда Александр Стрельников и член Общественного совета при УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве Владимир Мохте

В начале встречи вступительное слово было предоставлено Александру Ивашову, который отметил огромную пользу подобных мероприятий: «Помните и знайте, что двери руководства всегда открыты для вас. Не бойтесь и не стесняйтесь, приходите, спрашивайте — все разъясним и всегда поможем. Мне хотелось бы поприветствовать всех вас в стенах окружного Управления Зеленограда: вы выбрали тяжелый, но почетный труд — стоять на страже безопасности своего родного города»!

После этого начальник УВД лично поднял каждого из «новобранцев», пообщался с ними, спрашивая, все ли довели по службе, отвечая на вопросы, которые возникали в процессе стажерства. Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии УВД подполковник внутренней службы Валентина Пантюшина подробно рассказала полицейским о заработной плате, доплатах и ответила на вопросы молодых сотрудников. Помощник начальника по работе с личным составом майор внутренней службы Дмитрий Заиченко коснулся темы обеспечения личного состава путевками на санаторно-курортное лечение и отправкой детей в лагеря на льготной и бесплатной основах.

Представитель Главного Управления Евгений Дмитриев пообщался с собравшимися на тему серьезного подхода к выбранному пути. Он отметил, что очень многие, кто не нашел себя на гражданской работе, возвращается обратно в полицию. Поэтому он рекомендовал обдумывать грамотно свои решения, чтобы потом не огорчатся из-за неправильно выбранного направления.

Александр Стрельников призвал полицейских не стесняться и обращаться к более опытным товарищам за советом или помощью. Никто никогда не откажет, а каждый, напротив, будет рад помочь советом или делом.

После окончания встречи полицейских-новобранцев с руководящим составом, член Общественного совета Владмири Мохте рассказал в общих чертах об основных задачах Общественного совета. Он отметил, что Общественный совет — это совещательный орган, который создан в целях обеспечения согласования общественно значимых интересов граждан, органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, правозащитных организаций по важным вопросам деятельности органов внутренних дел. «Самая главная задача Общественного совета — привлечение граждан, общественных объединений и организаций к реализации государственной политики в сфере охраны общественного порядка, профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности, — отметил Владимир Мохте, — кроме этого в круг наших задач входит и содействие реализации государственной политики в сфере противодействия преступности».