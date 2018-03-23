ГТО сдаёт весь Ямал. Особое приглашение — пенсионерам

Сегодня, 23 марта, в Ноябрьске открыли зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Муравленко, В мероприятии участвуют команды из городов Новый Уренгой , Губкинский, Тарко-Сале Надым , Ноябрьск, а также Тазовского и Красноселькупского районов. За награды фестиваля поборются более ста человек. Участникам предстоит пройти несколько основных видов испытаний, включенных в комплекс ГТО. Это бег на лыжах, стрельба из пневматической винтовки, прыжки в длину с места, наклоны, подтягивания, отжимания и упражнения на пресс.

Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте по физической культуре и спорту, сейчас к движению ГТО на Ямале присоединилось более 60 тыс. человек. За три года в округе провели около восьмисот мероприятий по внедрению нормативов. Самые активные северяне по сдаче ГТО — школьники, студенты и работающая молодежь. В профильном ведомстве отметили, что школьники заинтересованы в сдаче норм комплекса ГТО, потому что спортивные результаты учитывают при поступлении в вузы наряду с результатами ЕГЭ. Возможно, среди пенсионеров найдется много желающих сдать нормативы, потому что нормы не очень сложные и многим они вполне по силам.