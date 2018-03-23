Ещё
ГТО сдаёт весь Ямал. Особое приглашение — пенсионерам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ГТО сдаёт весь Ямал. Особое приглашение — пенсионерам 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 23 марта, в Ноябрьске открыли зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
В мероприятии участвуют команды из городов Новый Уренгой, Губкинский, Тарко-Сале, Муравленко, Надым, Ноябрьск, а также Тазовского и Красноселькупского районов. За награды фестиваля поборются более ста человек. Участникам предстоит пройти несколько основных видов испытаний, включенных в комплекс ГТО. Это бег на лыжах, стрельба из пневматической винтовки, прыжки в длину с места, наклоны, подтягивания, отжимания и упражнения на пресс.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте по физической культуре и спорту, сейчас к движению ГТО на Ямале присоединилось более 60 тыс. человек. За три года в округе провели около восьмисот мероприятий по внедрению нормативов. Самые активные северяне по сдаче ГТО — школьники, студенты и работающая молодежь. В профильном ведомстве отметили, что школьники заинтересованы в сдаче норм комплекса ГТО, потому что спортивные результаты учитывают при поступлении в вузы наряду с результатами ЕГЭ. Возможно, среди пенсионеров найдется много желающих сдать нормативы, потому что нормы не очень сложные и многим они вполне по силам.
Отметим, на Ямале окружной фестиваль ГТО для взрослого населения проводят во второй раз. В Салехарде зимний фестиваль ГТО пройдет с 24 по 25 марта.
ИА Север-Пресс: последние новости
#90 и #09. Мошенники практикуют новый вид уловок на салехардцах Десятки тонн экспорта в Обской губе. На Ямале называют приоритеты и прогнозы Ямальский проект «Знамя Победы» объединяет регионы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1603
Еще одна страна вышлет российских дипломатов142
Британия испугалась мести России111
Успенскую сняли с рейса за дебош171
Жириновского обвинили в домогательствах295
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:23
Савченко рассказала про переворот: запись со скрытой камеры
Политика Украина
01:11
Аномальная толпа китайцев вывалилась из загоревшегося автобуса
Происшествия
01:22
Губерниев посмеялся над затравленным Слуцким
Общество Конфликты
01:30
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья
Шоу-бизнес
01:55
В России признали бессилие перед США
Армия Войска
00:34
4-летняя дочь Пугачёвой стала невестой
Шоу-бизнес
01:23
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение