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У станции метро «Озерки» в Петербурге снесли торговый центр: видео
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У станции метро «Озерки» в Петербурге снесли торговый центр: видео 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Выборгском районе Петербурга снесли торговый центр, сообщает Фонтанка.Ру со ссылкой на очевидцев. Здание у станции метро «Озерки» сровняли с землей 24 марта.
По данным Центра повышения эффективности использования государственного имущества, договор об аренде участка у владельца комплекса истек еще 1 марта. Продлевать соглашение Смольный не стал.
Арендаторы отказались добровольно покидать территорию. Принудительное освобождение помещений начало в пятницу, 23 марта, а в субботу торговый центр был снесен.
Что появится на месте разрушенной постройки — пока неизвестно.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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