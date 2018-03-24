У станции метро «Озерки» в Петербурге снесли торговый центр: видео

В Выборгском районе Петербурга снесли торговый центр, сообщает Фонтанка.Ру со ссылкой на очевидцев. Здание у станции метро «Озерки» сровняли с землей 24 марта.

По данным Центра повышения эффективности использования государственного имущества, договор об аренде участка у владельца комплекса истек еще 1 марта. Продлевать соглашение Смольный не стал.

Арендаторы отказались добровольно покидать территорию. Принудительное освобождение помещений начало в пятницу, 23 марта, а в субботу торговый центр был снесен.

Что появится на месте разрушенной постройки — пока неизвестно.