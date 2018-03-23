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Улицу Баранова в Калининграде превратят в широкую пешеходную зону
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Улицу Баранова в Калининграде превратят в широкую пешеходную зону 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом рассказал главный архитектор области Евгений Костромин.
«Главная задача — создать комфортную городскую среду, где приоритет будет отдан пешеходам. Эта улица будет соединять площадь Победы с Верхним озером», — подчеркнул архитектор.
В сентябре прошлого года мэрия Калининграда изымала три земельных участка для создания досугово-пешеходной зоны вдоль улицы.
Напомним, что на днях завершился снос промтоварных павильонов Центрального рынка. На время игр чемпионата мира по футболу, здесь разобьют сквер. После начнется строительство четырёхэтажного торгового центра с 340 парковочными местами на двух уровнях.
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