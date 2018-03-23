Улицу Баранова в Калининграде превратят в широкую пешеходную зону

Об этом рассказал главный архитектор области Евгений Костромин.

«Главная задача — создать комфортную городскую среду, где приоритет будет отдан пешеходам. Эта улица будет соединять площадь Победы с Верхним озером», — подчеркнул архитектор.

В сентябре прошлого года мэрия Калининграда изымала три земельных участка для создания досугово-пешеходной зоны вдоль улицы.

Напомним, что на днях завершился снос промтоварных павильонов Центрального рынка. На время игр чемпионата мира по футболу, здесь разобьют сквер. После начнется строительство четырёхэтажного торгового центра с 340 парковочными местами на двух уровнях.