Мукомольное производство впервые за 138 лет покидает мельницы Башкирова

Не сошлись в цене

Тяжба между двумя организациями длится не первый год. ООО «Спектр» — владелец земли и зданий, ООО «Первая мельница» — оборудования. Как утверждают землевладельцы, договор аренды был заключен на весьма невыгодных для них условиях. Последние три года они пытались пересмотреть арендную плату, но безуспешно.

Но срок контракта заканчивается 31 марта, договориться о его продлении не удалось даже при помощи областного правительства. Мукомолы считают, что резко возросшие аппетиты владельца помещений им не по карману. Арендодатель уверен, что и так слишком долго спонсировал производство на своей территории.

— Руководство ООО «Первая мельница» отказалось платить арендную плату, даже в 2–3 раза ниже рыночной и легко покрываемой за счет платежей субарендаторов, и приняло решение о закрытии производства и увольнении сотрудников, — ответили корреспонденту NN.ru в «Спектре».

Нецивилизованный развод

Разъехаться миром тоже не получается. Оборудование не вывозилось с этой территории с 1879 года, когда была запущена паровая пятиэтажная мельница купцов Башкировых. С тех пор здесь всегда было мукомольное производство.

«Первая мельница» разбирает и вывозит оборудование. Собственникам помещений кажется, что те прихватили и их имущество. Землевладельцев не пускают на территорию завода, за это они с полицией ловят машины и возвращают на завод. «Спектр» написали жалобу о том, что пользователи нанесли ущерб объекту культурного наследия мельнице Башкировых, который тоже принадлежит им. Управление госохранкультуры проверило: здание в целости, сохранности и опечатано (акт есть в распоряжении редакции).

Но есть оборудование, судьбу которого действительно трудно решить. «Первая мельница» по предписанию прокуратуры и постановлению городской администрации обязана обеспечивать отопление жилых домов. В котельной по традиции стены принадлежат «Спектру», оборудование — мукомолам. Либо они вывозят свое имущество и не смогут выполнить обязательства, либо им придется оставить дорогостоящее оборудование «противнику» без возможности контролировать его.

То же самое относится к пункту ответственного хранения госрезерва на случай чрезвычайных ситуаций. По государственному контракту «Первая мельница» хранит несколько тонн зерна и муки. Все эти запасы даже вывозить пока некуда. Предприятие через суд пытается освободиться от обязательств, выполнить которые оно не имеет возможности.

Еще один ТЦ?

Что касается самого участка земли, то владелец пока не определился, как именно собирается его использовать. Ходили слухи о торговом центре, об элитном яхт-клубе, о другом производстве.

— Учитывая сложившиеся обстоятельства, ООО «Спектр», будучи профессиональным девелопером, будет принимать решения по развитию данного участка с учетом ситуации на рынке и планами города. Существует несколько вариантов развития данной территории, среди которых есть и сохранение мукомольного производства, но без участия ООО «Первая мельница», — ответили корреспонденту NN.ru.

Верните бомбоубежище!

Но и с землей не все так просто. Прокурорская проверка обнаружила, что на территории, проданной в 2012 году ООО «Спектр», находится объект гражданской обороны, принадлежащий Российской Федерации, что «исключало возможность его приватизации». Хочется верить, что тогдашний министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Александр Макаров (сейчас отбывает срок за незаконные сделки с землей) этого не знал.

Владелец земли и комплекса зданий по ул. Интернациональной, 96 — московское ООО «Спектр». Его учредитель — компания с ограниченной ответственностью Nidalee Holding Limited — зарегистрирована в офшорной зоне, на Кипре. Она принадлежит международной инвестиционно-финансовой группе PPF. Холдинговая компания группы PPF Group N. V зарегистрирована в Амстердаме. Ее основной владелец (на 2012 год 99,21% акций) — чешский миллиардер Петр Кельнер.

Территориальное управление Росимущества подало иск о признании сделки недействительной. По ходатайству ведомства суд наложил на участок площадью 71 823 обеспечительные меры, чтобы предотвратить любые манипуляции с ним. Несмотря на это, «Спектр» разделил его на две части — 7 га и 0,1 га, на котором находится бомбоубежище — и перерегистрировал их. Таким образом, спорный участок с публичной картографической карты исчез.

Свои действия землевладелец объяснил стремлением мирно урегулировать конфликт. Дескать, теперь кусок земли с объектом ГО выделен, и он готов отдать его государству. Но судья вновь наложил обеспечительные меры, теперь уже на два участка. Окончательное решение по земле будет принято в судебном заседании 5 апреля.