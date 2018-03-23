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Экс-директор «Уральских пельменей» отсудил у творческого коллектива права на архив шоу
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Экс-директор «Уральских пельменей» отсудил у творческого коллектива права на архив шоу 

ТАСС 13 минут назад
Фото: e1.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Бывший директор творческого коллектива «Уральские пельмени», руководитель компании «Фест Хэнд Медиа» Сергей Нетиевский отсудил у творческого коллектива права на архив шоу. Об этом сказано в решении девятого апелляционного арбитражного суда города Москвы, опубликованном в картотеке дел.
"Фест Хэнд Медиа" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Идея Фикс Медиа» и обществу с ограниченной ответственностью «Уральские пельмени продакшн» о признании недействительным лицензионного договора от 15 апреля, заключенного между ответчиками на показ 73 оригинальных программ шоу «Уральские пельмени». В суде первой инстанции в удовлетворении исковых требований было отказано. Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела,
приходит к выводу о том, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению, а решение Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене. Таким образом, иск с требованием признать договор между «Идея Фикс Медиа» и «Уральские пельмени продакшн» признан недействительным", — сказано в решении суда.
О конфликте «Уральских пельменей»
Как сообщалось ранее, в конце прошлого года актеры шоу «Уральские пельмени» подали иск к бывшему директору коллектива Сергею Нетиевскому о взыскании 28,3 млн рублей. В материалах Арбитражного суда Свердловской области отмечено, что актеры просят признать одну из сделок с Нетиевским недействительной.
О конфликте внутри коллектива известно с 2015 года. Весной 2016 года бывший руководитель «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский подал иск к «Творческому объединению „Уральские пельмени“ о признании недействительным решения общего собрания о лишении его должности директора. Тогда главой объединения был временно назначен Сергей Исаев. Осенью 2016 года Арбитражный суд Свердловской области подтвердил незаконность снятия Нетиевского с поста директора шоу „Уральские пельмени“. В декабре 2016 года коллектив выбрал руководителем Рожкова.
»Уральские пельмени" — творческое объединение из Екатеринбурга, которое было основано в 1993 году как команда КВН. С 2009 года «Уральские пельмени» представляют одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС.
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