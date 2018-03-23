Экс-директор «Уральских пельменей» отсудил у творческого коллектива права на архив шоу

"Фест Хэнд Медиа" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Идея Фикс Медиа» и обществу с ограниченной ответственностью «Уральские пельмени продакшн» о признании недействительным лицензионного договора от 15 апреля, заключенного между ответчиками на показ 73 оригинальных программ шоу «Уральские пельмени». В суде первой инстанции в удовлетворении исковых требований было отказано. Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела,

приходит к выводу о том, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению, а решение Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене. Таким образом, иск с требованием признать договор между «Идея Фикс Медиа» и «Уральские пельмени продакшн» признан недействительным", — сказано в решении суда.

О конфликте «Уральских пельменей»

Как сообщалось ранее, в конце прошлого года актеры шоу «Уральские пельмени» подали иск к бывшему директору коллектива Сергею Нетиевскому о взыскании 28,3 млн рублей. В материалах Арбитражного суда Свердловской области отмечено, что актеры просят признать одну из сделок с Нетиевским недействительной.

О конфликте внутри коллектива известно с 2015 года. Весной 2016 года бывший руководитель «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский подал иск к «Творческому объединению „Уральские пельмени“ о признании недействительным решения общего собрания о лишении его должности директора. Тогда главой объединения был временно назначен Сергей Исаев . Осенью 2016 года Арбитражный суд Свердловской области подтвердил незаконность снятия Нетиевского с поста директора шоу „Уральские пельмени“. В декабре 2016 года коллектив выбрал руководителем Рожкова.

»Уральские пельмени" — творческое объединение из Екатеринбурга, которое было основано в 1993 году как команда КВН. С 2009 года «Уральские пельмени» представляют одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС.