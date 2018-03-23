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«Эпичная перемога»: В Одесской области снесли памятник Кирову
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«Эпичная перемога»: В Одесской области снесли памятник Кирову 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Березовской райгосадминистрации Сергей Лоскутников, передает «Укринформ».
«Памятник большевистскому вождю Кирову был демонтирован после встречи в райгосадминистрации, на которой руководителю Заводовского сельсовета Максиму Кутовому предъявлены некоторые архивные документы, связанные с деятельностью бывшего колхоза им. Кирова и сооружением в Заводовке этой скульптуры», — отметил Лоскутников.
Ранее местный сельских глава Максим Кутовой отказывался снести памятник, заявляя, что не совсем ясно, чей это памятник.
«Я прибыл в Заводовку и возглавил сельсовет менее года назад. Не знаю, кому поставлен памятник рядом с домом культуры — Кирову или кому-то другому. Ибо на нем нет таблички. Поэтому и не будем его сносить», — указывал Кутовой.
По его словам, ему не показывали документы, что это памятник Кирову.
«Я знаю только, что местные жители когда-то работали в колхозе им. Кирова. И также знаю свои права и полномочия», — подчеркивал Кутовой.
Примечательно, что государственное информационное агентство «Укринформ» назвало Кирова — «одним из вождей тоталитарного режима».
Между тем, как отмечали некоторые историки и политики, в убийстве первого секретаря Ленинградского обкома Компартии Сергея Кирова в 1934 году, которое дало старт волне массовых репрессий известной также как «Большой террор», мог быть заинтересован Генсек ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин. В частности, на этом настаивал в своих мемуарах Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.
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