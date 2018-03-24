За несколько часов до взрыва: предложение руки и сердца у подножия башни и первые ограждения

Сегодня в 9 утра снесут телебашню. Мы будем вести онлайн-репортаж с места событий здесь (сейчас там обратный отсчет до взрыва) и в наших социальных сетях. Все, что вам нужно знать о сносе: когда, как, где (что перекроют) и зачем, Е1.RU собрал для вас тут.

Немного романтики. Ну а что. Рано утром к нам в редакцию позвонил парень. Сказал, что хочет сделать своей девушке предложение у подножия телебашни и попросил нас это снять. История сооружения заканчивается, а семьи — только начинается?

— Попробую максимально договориться с сотрудниками охраны, чтобы пустили, — рассказал парень.

Мы нашли человека, который смог бы помочь влюбленным. И он сделал эти кадры:

Но у него ничего не получилось. И теперь нужно было договариваться с полицейскими, чтобы они его не арестовывали (для него все закончилось хорошо).