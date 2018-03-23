Кот, пес и монахи: один день обители на краю света

Спасский мужской монастырь в Якутске — самый старинный на северо-востоке России . В этом году ему исполняется 355 лет. О том, как живет в Великий пост монастырь в удаленном и очень холодном российском регионе, зачем прихожанам антикафе и откуда в вечной мерзлоте берутся огурцы, — в материале РИА Новости

Еще недавно тут были только строительный вагончик с куполом и почти кукольный деревянный домик-трапезная. В вагончике — престол и иконостас с наклеенными на фанеру бумажными иконами: по воскресеньям и праздникам там служил игумен Никон (Бачманов).

— Мало времени, но до службы должны успеть поговорить и даже кота посмотреть, — встречает меня на улице молодой монах. Это и есть игумен Никон, настоятель обители. Он родился и рос в русской семье в Ингушетии , а в Якутию приехал семь лет назад с Кавказа вслед за своим учителем — епископом Романом (Лукиным). Новый владыка сказал, что мечтает восстановить Спасский монастырь. И сразу этим занялся.

настоятель Спасского монастыря в Якутске игумен Никон (Бачманов) Настоятель Спасского монастыря в Якутске игумен Никон (Бачманов)

К моменту приезда в эти непривычно холодные для южного человека места у отца Никона за спиной уже была своего рода «карьера» — не просто священник, а старший в округе — благочинный. А в Якутии его ждал пустырь между жилыми домами и Якутским государственным музеем истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского — воинствующего безбожника. Теперь памятник ему, стоящий прямо возле музея, с тоской смотрит на часовню во имя святителя Иннокентия Московского и на людей, идущих мимо него к воротам монастыря.

ворота Спасского монастыря в ЯкутскеВорота Спасского монастыря в Якутске

Когда-то в Спасской обители было восемь храмов. В 1920-х годах, когда новая власть разогнала монахов, монастырские постройки использовали для хозяйственных нужд, а потом снесли. Только Спасский собор продержался почти до тысячелетия Крещения Руси. Но в середине 1980-х он был разобран. Последнее, что напоминало о некогда огромном монастыре, — часть здания музея, в которой должны были располагаться архиерейские покои. К их строительству приступили в 1913 году, потом началась Первая мировая, революция, затем архиереям, которые здесь и так долго не задерживались, стало и вовсе не до покоев.

недостроенный настоятельский корпус Спасского монастыря в ЯкутскеНедостроенный настоятельский корпус Спасского монастыря в Якутске

Отбивать у музея бывшее церковное имущество со скандалами отец Никон не собирается — соседи все-таки.

Дыни и арбузы, невзирая на морозы

Сегодня в монастыре есть двухэтажный братский корпус, в котором, помимо келий братии, — гостевая келья, кабинет настоятеля, кабинет воскресной школы, кухня, трапезная для монашествующих и антикафе (также с закономерным названием «Трапезная»). Еще есть церковная лавка, где можно подать записки для молитвенного поминовения, купить православные книги, сувениры, свечи, квашеную монастырскую капусту и даже попить чаю с булочкой.

антикафе Спасского монастыря в ЯкутскеАнтикафе Спасского монастыря в Якутске

За лавкой — теплицы. Летом насельники монастыря выращивают там зелень, огурцы, а с этого года попробуют привить еще и морозостойкую клубнику.

— Прошлым летом, — не скрывает гордости отец Никон, — мы даже дыни и арбузы к престольному празднику вырастили.

Престольный праздник — день перенесения Нерукотворного образа Спасителя, 29 августа. Настоятель в этот день короткого якутского лета устраивает большую трапезу для всех гостей обители.

— У нас на престол обязательно происходит чудо хорошей погоды, — говорит он. — Наварим борща на всех, смотрим на небо — тучки, дождик собирается. Думаем: где же всех разместить? А к концу службы солнышко выглядывает, тепло. Ставим столы и угощаем.

Монастырь открыт для всех: приезжают на экскурсии, просятся пожить и помолиться паломники (правда, пока места для них мало — только три койки). Школьников приводят познакомиться с историей православия и родного края. «Раньше, — говорит отец Никон, — мы их звали. А теперь уже они инициативу проявляют». Детям и подросткам есть что показать: в небольшом деревянном Спасском храме, с трудом вмещающем по воскресеньям всех молящихся, установлен иконостас, расписанный традиционными якутскими узорами. Иконы для него подарил московский Татьянинский храм при МГУ имени Ломоносова

Иконы из Москвы в Спасском монастыре Якутска

На западной стене по традиции изображен Страшный Суд — это икона местной художницы.

К главным монастырским «воротам» (вид которых вынуждает взять это слово в кавычки) непосредственно примыкают гаражи соседнего двора жилого дома. Отец Никон с достоинством проезжает сквозь них на своем убитом чудовищными якутскими дорогами пятилетнем белом джипе. Тот жалобно поскрипывает, а вместе с ним ржаво скрипят народные сказания о церковном богатстве.

внедорожник настоятеля Спасского монастыря в ЯкутскеВнедорожник настоятеля Спасского монастыря в Якутске

Монастырское хозяйство надо охранять. Это задача суровой азиатской овчарки Чары. Днем она сидит в вольере, а ночью бродит по территории монастыря, громким лаем оповещая, что все под контролем.

монастырская овчарка ЧараМонастырская овчарка Чара

Сегодня, правда, не воскресенье, обычная литургия не совершается. Зато идет необычная великопостная служба — литургия преждеосвященных даров. В приходских храмах ее служат в первой половине дня — очень уж тяжело выдержать строгий пост без еды и питья, который положен для желающих причаститься. Но отец Никон с братией служат ее по уставу — вечером. Правда, из чисто практических соображений: утром народа нет, а вечером приходят и даже причащаются.

прихожане на богослужении в якутском Спасском монастыреПрихожане на богослужении в якутском Спасском монастыре

В будний день на клиросе поют всего два человека. Один из них — послушник Симеон.

послушник Спасского монастыря ЯкутскаПослушник Спасского монастыря Якутска

После службы в праздник Сорока мучеников Севастийских, который отмечается на этой неделе, всем раздают жаворонков — сладкие булочки в виде птичек, традиционно выпекаемые в этот день.

Традиционное праздничное угощение в день памяти Севастийских мучеников

Близкая Арктика

Особым служением Спасского монастыря всегда было миссионерство. Поэтому братия редко собирается вместе. Сегодня их восемь человек: настоятель, пять иеромонахов и два послушника. У всех, кроме послушников, множество обязанностей за пределами обители. Один восстанавливает храм Рождества Богородицы на другом конце Якутска, трое других ездят в миссионерские поездки и по социальным учреждениям. А отец Никон из-за хронического дефицита кадров в Якутской епархии еще и возглавляет епархиальный миссионерский отдел.

— Вот на Страстную и на Светлую седмицы у нас один отец поедет в Усть-Майский район, — показывает он расписание богослужений, подшитое в большую папку.

расписание богослужений Спасского монастыря в ЯкутскеРасписание богослужений Спасского монастыря в Якутске

— Будет служить Пасхальную службу в поселке Югоренок на границе с Хабаровским краем . Впервые в истории поселка. Общине там уже больше десяти лет, они часовню построили, но в теплое время года туда очень сложно добираться. Только по зимнику. Другой священник, — продолжает настоятель, — полетит на Пасху в Арктику. В Белую гору.

В Арктике постоянных священников нет — прилетают раз в два-три месяца для богослужений и общения с верующими.

Больница и хоспис

Помимо отдаленных уголков родины, братья монастыря духовно опекают социальные учреждения. По нескольку раз в неделю посещают больницы. Для людей, приезжающих на лечение из районов, это зачастую единственная возможность пообщаться со священником или креститься. Особое внимание отцы уделяют туберкулезной больнице.

— Там есть определенные правила, чтобы не заразиться, — рассказывает настоятель. — Врачи постоянно нас проверяют, флюорографию нам часто делают. Натощак ехать к больным туберкулезом нельзя. Одежду надо по возвращении сразу постирать. А что делать, не бросать же их! Больные часто о вере задумываются — их и крестить надо, и причащать, и просто поговорить с ними. Предлагать женатым священникам к ним ездить мы морального права не имеем: у них семьи, дети, нельзя их риску подвергать…

Почти каждый день кого-то из священников зовут в хоспис. Анна Васильевна, водитель архиепископа Романа, — да, женщина! — по первому зову из хосписа бросается в монастырь, сажает батюшку в машину и мигом туда. Иногда счет идет на минуты.

Игры в монастыре

Но сегодня вечер удивительный: почти все на месте — только иеромонах, восстанавливающий храм, там и служит, а самый молодой, отец Иоанн, руководитель епархиального молодежного отдела, уехал по делам — перед открытием VII Православного съезда молодежи Якутии ездит, договаривается, согласовывает… Послушание у отца Иоанна нелегкое. Православная молодежь под его руководством собирается здесь, в монастыре. Тут же проводятся многие социальные акции — чаепития и игры для детей из многодетных семей, мероприятия для особых детей, и все это надо организовать так, чтобы не нарушить монастырской тишины.

Обычно отец Иоанн работает в одном кабинете с настоятелем. А отец Никон тем временем решает какие-то хозяйственные вопросы — строительный отдел епархии возглавляет тоже он. Кабинет небольшой, но уютный. Посетителям отцы предлагают кофе или чай, усаживают за маленький столик, на котором лежит «Монастырский вестник», журнал о жизни современного русского монашества.

журнал о монастырской жизни в Спасской обители ЯкутскаЖурнал о монастырской жизни в Спасской обители Якутска

— Еще у одного нашего насельника особое послушание — антистрессом работает, — говорит отец Иоанн и приносит из кельи бенгальского кота. Кота зовут Шерлок. Он мурлычет и явно хочет резвиться, вместо того чтобы сидеть на руках и «работать антистрессом».

— Он же из джунглей родом, ему бегать надо, — совершенно не переживает по этому поводу отец Никон. — Зато он вызывает умиление и настраивает братию на позитивный лад.

Кот в якутском Спасском монастыре

Кота отпускают в коридор, и он немедленно начинает «вызывать умиление и настраивать на позитивный лад» зажигательным бегом и прыжками. Спрашиваю у отца Иоанна, не пытается ли питомец бегать, цепляясь за деревянные стены. Отец Иоанн смотрит на меня нехорошо. Во взгляде читается: «Не подсказывайте ему!»

Конец дня. Трапеза. Вообще-то, в Якутии в пост рыбу едят: так еще святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и Коломенский, апостол Сибири и Америки, заповедал. А что делать, если тут рыба — практически подножный корм? Но в Спасском монастыре пост держат по уставу.

трапезная Спасского мужского монастыря в ЯкутскеТрапезная Спасского мужского монастыря в Якутске

На столе — постная овощная похлебка, макароны с овощной подливой, два вида салатов, квашеная монастырская капуста и соленые огурцы.

— Мы эти огурцы сами выращиваем и сами опыляем, — посмеивается отец Никон.

За трапезой в монастырях принято читать поучительную литературу. Обычно это поручают кому-то из братии. Но сегодня из Москвы прислали книгу великого богослова XIV века святителя Григория Паламы, и настоятель читает сам, а затем за ужином обсуждает прочитанное с братьями.

В трапезной якутского Спасского мужского монастыря

Поужинав, отцы расходятся по кельям — уединенно молиться и отдыхать. Завтра ранний подъем — на общее молитвенное правило. И множество послушаний, которые после поста не закончатся.