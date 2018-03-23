Доклад о работе правительства /5/

3. Сохранение роли инноваций как драйверов развития с упором на активизацию творческой энергии общества и значительный рост инновационного потенциала и эффективности в целом. Реализация стратегии развития, движимого инновациями, и оптимизация экосистемы инновационной деятельности позволили сформировать инновационную ситуацию, характеризующуюся согласованным взаимодействием многочисленных субъектов рынка и всесторонним развитием инновационной деятельности. Расширились автономные права вузов и НИИ в сфере научно-исследовательской деятельности, улучшилась система управления научно-исследовательскими проектами и их финансированием, углублялась реформа в сфере управления правами на результаты научно-технической деятельности, а также доходами от роялти. Активное проведение экспериментальной реформы, ориентированной на всестороннее внедрение инноваций, оказание поддержки созданию центров научно-технических инноваций в Пекине и Шанхае и создание 14 новых государственных образцово-показательных зон самостоятельных инноваций активизировали формирование целого ряда зон регионального уровня с высоким инновационным потенциалом. Интенсифицировалось создание системы технологических инноваций, субъектами которой стали предприятия, появился ряд конкурентоспособных на международном уровне предприятий инновационного типа и нового типа организации НИОКР. Всесторонне развивалась массовая предпринимательская и инновационная деятельность, претворялась в жизнь инклюзивная политика поддержки, совершенствовалась система бизнес-инкубаторов. Количество разнообразных субъектов рынка превысило 98 млн единиц, за пять лет увеличившись более чем на 70%. Количество выданных в Китае действительных патентов на изобретения выросло втрое, общий объем торговли технологиями увеличился вдвое. В сфере научно-технических инноваций произошел переход от положения «догоняющего» по основным направлениям к «параллельному бегу» и даже лидирующему положению по многим позициям. Китай приобрел мировую популярность как площадка для инновационной и предпринимательской деятельности.

4. Всестороннее углубление реформ с упором на устранение структурно-институциональных дефектов и непрерывное укрепление движущих сил развития. Основательно продвигалась реформа в сфере государственного капитала и реформа госпредприятий, первая из них в основном завершена в соответствии с Законом о компаниях. Позитивные сдвиги произошли в сфере слияния и реструктуризации предприятий, сокращения управленческих инстанций, повышения качества и эффективности хозяйственной деятельности. В результате заметно повысилась эффективность госпредприятий, их прибыль за предыдущий год увеличилась на 23,5%. Углублялись реформы в области энергоресурсов, железнодорожного транспорта, солевой промышленности и в других областях. Продолжалась либерализация доступа на рынок для субъектов негосударственной собственности. Создана единая система регистрации недвижимости. Совершенствовалась система охраны имущественного права. Существенные сдвиги произошли в финансово-налоговой реформе, повсеместно внедрена практика обеспечения открытости госбюджетов и отчетов об их исполнении. Шла работа по формированию структуры распределения доходов между центральным и местными бюджетами, главное место в которой занял долевой налог. Запущена реформа в сфере разграничения финансовых полномочий и расходных обязательств между центром и местами. Значительно возросли объемы обычных трансфертов из центрального бюджета в местные, на две трети сократились целевые трансферты. В основном отпущены процентные ставки, введена система депозитного страхования. Средние и крупные коммерческие банки поощрялись к созданию отделов инклюзивного финансирования. Всесторонне проходила реформа директивных финансовых организаций, а также финансовых структур развития, усилен координационный механизм финансового контроля. В контексте уверенного продвижения комплексной реформы образования совершенствовался механизм стимулирования равномерного развития обязательного образования в городе и на селе, проведена реформа системы вступительных экзаменов и приема учащихся в учебные заведения. Создана единая система базового страхования по старости и единая система базового медицинского страхования для сельского и неработающего городского населения, объединена система страхования по старости для госслужащих и бюджетников, а также для рабочих и служащих предприятий. Опубликован проект наполнения фонда социального обеспечения за счет перевода части государственного капитала. Проводилась взаимоувязанная реформа медобслуживания, медицинского страхования и фармацевтики. В рамках повсеместного проведения комплексной реформы государственных медицинских учреждений была отменена длительное время существовавшая политика наценок на лекарства, произошли прорывные сдвиги в реформе системы сертификации лекарственных средств и медицинского оборудования. Продвигалась реформа по разграничению «трех прав»: права собственности на сельскохозяйственные земельные участки, права земельного подряда и права на хозяйственную деятельность на земельных участках. В результате доля сельхозземель с четко разграниченными правами превысила 80%. Проводилась реформа системы закупок и резервирования важных видов сельхозпродукции. Совершенствовалась система развития зон с основополагающими функциями, создана система аттестации и оценки результативности деятельности по развитию экологической цивилизации и привлечения к ответственности за недовыполнение намеченных показателей. Введен в действие институт кураторов экологического состояния рек и озер, развернуты пилотные проекты реформы по введению системы вертикального управления природоохранными органами ниже провинциального уровня. Развитие реформ во всех сферах способствовало устойчивому и здоровому социально-экономическому развитию. /следует/