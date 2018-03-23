Доклад о работе правительства /6/

5. Последовательное проведение основной государственной политики открытости внешнему миру с упором на развитие выгодного для всех сторон сотрудничества и заметное повышение уровня экономики открытого типа. Мы выступили с призывом к совместной реализации инициативы «Один пояс — один путь», приложив для ее развития активные усилия. По нашей инициативе создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, учрежден Фонд Шелкового пути, запущен ряд важнейших проектов в области соединения инфраструктур и торгово-экономического сотрудничества. В Шанхае и других провинциях и городах создано 11 пилотных зон свободной торговли. Опыт, полученный во время проведения пилотных реформ, распространен в масштабах всей страны. Реформировался механизм разграничения обязательств по возврату налогов при экспорте продукции, сверхбюджетные расходы при возврате этих налогов полностью покрыты из центрального бюджета. Создано 13 комплексных экспериментальных зон развития трансграничной электронной коммерции. В масштабах всей страны внедрена система «единого окна», предназначенная для проведения внешнеторговых операций. Временной период таможенного оформления товаров в среднем сократился более чем вдвое. Произошла стабилизация импортно-экспортной сферы с тенденцией к улучшению показателей. В сфере управления зарубежными инвестициями система визирования уступила место режиму «негативного списка», количество ограничительных мер сократилось втрое. Оптимизировалась структура зарубежных инвестиций, доля высокотехнологических производств увеличилась вдвое. Усилилась работа по привлечению умов из-за границы, в результате численность иностранных специалистов, работающих в Китае , увеличилась на 40%. В здоровом направлении идет инвестирование за рубежом. По мере развития международного сотрудничества в сфере производственных мощностей на мировой рынок вышли наши скоростные железные дороги, объекты ядерной энергетики и другие виды оборудования. Заключены или обновлены восемь соглашений о свободной торговле. Последовательно запущены механизмы интеграции торгов между фондовыми биржами Шанхая и Сянгана , между фондовыми биржами Шэньчжэня и Сянгана и механизм взаимного доступа к облигационным рынкам между внутренними районами страны и Сянганом. Китайский юань включен Международным валютным фондом в корзину специальных прав заимствования, что является знаковым шагом на пути интернационализации жэньминьби. Расширение внешних связей Китая не только эффективно стимулировало развитие самого Китая, но и предоставило хорошие возможности для всех стран мира.

6. Последовательная реализация стратегии согласованного развития всех регионов и стратегии урбанизации нового типа с упором на стимулирование сбалансированного развития и ускоренное формирование новых полюсов развития и поясов экономического роста. В контексте активизации согласованного развития Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй, а также и развития экономического пояса вдоль реки Янцзы разработаны и введены в действие соответствующие программы, запущен целый ряд важнейших проектов. Обнародован ряд реформаторских и инновационных мер, направленных на освоение западного региона, возрождение Северо-Востока Китая, подъем центрального региона и опережающее развитие Востока страны. Возросла поддержка бывших революционных опорных баз, национальных, окраинных и бедных районов, активизировалась работа по поддержке развития Тибета, Синьцзяна и Цинхая. Планомерно шла работа по охране и освоению морских ресурсов. Введена в действие программа развития важнейших городских агломераций, согласованно шло развитие крупных, средних, малых городов и поселков городского типа. В подавляющем большинстве городов смягчены ограничения при оформлении прописки, повсеместно введен институт вида на жительство, основными видами общественных услуг охвачено все постоянно проживающее в городах и поселках население. Заметно повысилась согласованность развития города, села и регионов.

7. Последовательное претворение в жизнь концепции развития, ставящей в центр внимания народ, с упором на обеспечение и улучшение жизни населения, на усиление чувства обретения у широких кругов народа. Несмотря на финансовые затруднения, продолжали расти вложения, направленные на повышение благосостояния граждан. Всесторонне развивалась работа по оказанию адресной помощи нуждающимся, предпринимались целевые меры по ликвидации бедности. В этой сфере был усовершенствован рабочий механизм, предполагающий единое планирование, разрабатываемое центром, общую ответственность на провинциальном уровне и ответственность за конкретную реализацию на городском и уездном уровнях. Объем целевых средств, выделенных из центрального бюджета на борьбу с бедностью, за пять лет превысил 280 млрд юаней. Осуществление активной политики в области трудоустройства позволило в значительной степени обеспечить занятость приоритетных категорий населения. В контексте неизменного обеспечения преимущественного развития образования финансовые расходы на образование несколько лет подряд превышали 4% от ВВП. Были улучшены условия обучения в тех сельских школах, где обязательное образование было недостаточно обеспеченным. Повышена зарплата сельским учителям, более 36 млн сельских школьников охвачены программой улучшения питания. Мы приступили к созданию первоклассных вузов мирового уровня и развитию передовых академических дисциплин. Численность абитуриентов из сельских и бедных районов, принятых в ведущие вузы страны по специальным квотам, возросла с 10 тыс. до 100 тыс. человек. Во всех учебных заведениях была увеличена финансовая поддержка учащихся из малообеспеченных семей, которой воспользовались 430 млн человеко-раз. Среди населения трудоспособного возраста средняя продолжительность получения образования увеличилась до 10,5 лет. Среднедушевая норма финансовых дотаций для сельского и неработающего городского населения, охваченного системой базового медицинского страхования, повышена с 240 юаней до 450 юаней. В основном создана система страхования на случай серьезных заболеваний, более 17 млн человеко-раз воспользовались этой страховкой. Введена система, позволяющая производить непосредственные расчеты при госпитализации по месту оказания медицинских услуг. Динамичное развитие получила работа по созданию ступенчатой системы диагностирования и лечения и по созданию региональных объединений медицинских учреждений. Неоднократно в разумных размерах повышались нормы базовых пенсий по старости, повышены нормы прожиточного минимума и нормы пособий и дотаций для льготных категорий граждан, усовершенствована система социальной помощи. В результате обеспечены основные жизненные потребности примерно 60 млн человек из числа граждан, охваченных системой обеспечения прожиточного минимума, и особо нуждающихся категорий населения. Благодаря введению системы «двух пособий» более 21 млн инвалидов, относящихся к категории малоимущих или имеющих тяжелую степень инвалидности, получили реальную помощь. Всестороннюю реализацию получила политика «двух детей». Улучшалось предоставление низовых социально-культурных услуг, форсированно развивалась работа в сфере культуры, в результате среднегодовой прирост добавленной стоимости культурной индустрии превысил 13%. Широкомасштабное развитие получили всенародные спортивно-оздоровительные мероприятия, китайские спортсмены добились выдающихся успехов на международных соревнованиях. /следует/