ММК продолжает повышать энергоэффективность производства

ТАСС , 23 марта. Магнитогорский металлургический комбинат продолжает повышать энергоэффективность производства, сообщают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК». Суммарный экономический эффект от реализации проектов по повышению энергоэффективности производственных процессов на ММК составил в 2017 году порядка 1 млрд руб.

"Работы по повышению энергоэффективности велись на всех переделах промплощадки комбината. Как и в предыдущие годы, деятельность компании по энергосбережению и повышению энергоэффективности проводилась в нескольких направлениях. Одно из них — проработка и внедрение идей в сфере энергосбережения. За 12 месяцев 2017 года проработано 807 энергоэффективных идей, по результатам чего успешно реализовано 148 проектов. Эффект от их внедрения достиг 26 млн руб. ", — сказано в сообщении.

Другим важным направлением стала реализация малобюджетных и высокоэффективных проектов в области энергоэффективности, имеющих малый срок окупаемости. В 2017 году было реализовано 25 таких проектов с суммарным экономическим эффектом 714 млн рублей.

Также в прошлом году продолжалось выполнение обязательств по договорам на оказание энергосервисных услуг. Речь идет о замене потолочного освещения прокатных цехов (эффект за 2017 год составил 47 млн рублей) и о внедрении автоматизированного комплекса управления приводами дымососов системы утилизации конвертерных газов кислородно-конвертерного цеха (эффект за год — 68 млн рублей). В рамках наращивания деятельности по реализации энергоэффективных проектов по схеме энергосервиса в 2017 году в ПАО «ММК» утвержден стандарт организации, определяющий требования к порядку заключения и исполнения договоров оказания энергосервисных услуг.

С 2016 года на комбинате внедрена электронная «Платформа энергоменеджмента», ставшая победителем всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2016 в номинации «Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на промышленном предприятии». В 2017 году проводилась доработка «Платформы энергетического менеджмента ПАО „ММК“ (ПЭМ) в части блока управления идеями. В частности, были модифицированы диаграммы бизнес-процесса, а также улучшены функциональные модули, отчеты и представления ПЭМ. В начале 2018 г. в ПЭМ был введен раздел — „Поиск идей“. В данном разделе пользователь может осуществлять поиск идей по ключевым словам (теплообменник, конденсатоотводчик и т.д.), дате регистрации, энергоресурсу и их статусу. Все это призвано упростить поиск информации по интересующей пользователя тематике в процессе подачи идеи, а также поможет распространить реализованные идеи на другие структурные подразделения.

Кроме того, в прошлом году была проведена интеграция с программным комплексом „Эволюция“ для сопровождения в ПЭМ идей всех категорий. Были построены диаграммы бизнес-процесса реализации энергоэффективных идей для организаций Группы ПАО „ММК“. В настоящее время сопровождение идей всех категорий — энергосбережение, экономия материально-технических ресурсов, экология, охрана труда и промбезопасность и прочих — производится в ПЭМ.