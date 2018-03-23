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Рыбак с ребенком потерялись на озере Чаны
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Рыбак с ребенком потерялись на озере Чаны 

Все новости Новосибирской области 22 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Около 10 часов вечера 22 марта на телефон 112 поступил тревожный звонок. В коротком десятисекундном разговоре звонивший сообщил, что с ребенком находится на озере Чаны, замерзают, нужна помощь. После этого связь оборвалась.
Для проведения поисково-спасательной операции была направлена группа спасателей Чановского поисково-спасательного отряда АСС НСО. На автомобиле УАЗ и снегоходе они выдвинулись в район Таганского сельского совета, где по их предположению мог находиться звонивший. Также спасателям пришлось прибегнуть к помощи трактора, который шел впереди и пробивал в снежном заносе «клин».
В 2 часа ночи спасатели обнаружили на озере Чаны в районе мыса Черный два автомобиля УАЗ-452 и семеро рыбаков. Они пояснили, что не могут выбраться с озера из-за метели. Трактор отбуксировал машины рыбаков к берегу до деревни Новояблоновка.
Тем временем спасатели, уточнив, что в службу спасения рыбаки не звонили, продолжили поисковую операцию. Проехав еще несколько километров по озеру, они заметили несколько палаток, в которых находились рыбаки. Те также сообщили, что никуда не звонили, помощь им не требуется, они остаются на озере ночевать.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить, что вечерний звонок о помощи поступил примерно с мыса Заренский на полуострове Симаниха. Рано утром 23 марта в этот район направилась новая поисковая группа спасателей на двух снегоходах. Поиски продолжаются.
В апреле прошлого года на озере Чаны произошел похожий случай: мужчина отправился на рыбалку и пропал. Поиски продолжались четыре дня, все это время жил в стогу сена и питался шиповником.
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