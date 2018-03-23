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Спикер ЗакСа прокомментировал вынесение вотума недоверия Полтавченко
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Спикер ЗакСа прокомментировал вынесение вотума недоверия Полтавченко 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Вячеслав Макаров назвал сообщения о предложении вынесения вотума недоверия Георгию Полтавченко намеренно раздутыми на голом месте.
«Эти публикации не имеют под собой абсолютно никаких оснований, — подчеркнул председатель Законодательного собрания Петербурга. — Фракция «Единая Россия» всегда поддерживала и будет поддерживать нашего Губернатора Георгия Сергеевича Полтавченко»
Напомним, ранее депутат городского парламента Борис Вишневский написал на своей странице в Facebook о том, что член фракции «Единая Россия» Андрей Васильев предложил вынести Полтавченко вотум недоверия из-за некачественной уборки снега в Северной столице.
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