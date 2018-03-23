Депутат «Единой России» предложил выразить вотум недоверия Полтавченко 

Депутат «Единой России» предложил выразить вотум недоверия ПолтавченкоОб этом рассказал лидер петербургской фракции «Яблоко» в городском парламенте Борис Вишневский на своей странице в Facebook.
«На заседании комиссии по городскому хозяйству, где обсуждалась проблема уборки крыш от снега и льда и образования «сосулей», единоросс Андрей Васильев предложил вынести вотум недоверия губернатору, чтобы заставить чиновников работать над решением этих проблем. На моей памяти, это первый случай, когда член фракции ЕР выступает с таким предложением», — написал Вишневский.
Ранее экс-кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак выступила за отставку Георгия Полтавченко.
«Мы будем требовать отставки господина Полтавченко — губернатора этого города. Наша президентская кампания в рамках Санкт-Петербурга будет добиваться его отставки. Городом должны управлять молодые, энергичные и просвещённые силы», — сказала Собчак.
Фото: архив ФедералПресс