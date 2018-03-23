Кому помогут? Власти разрабатывают систему льгот для фермеров

В этом году федеральные и областные власти в рамках различных программ раздадут кузбасским фермерам почти миллиард рублей.

Как рассказала заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Елена Жидкова , мер господдержки, на которую может рассчитывать практически каждый производитель, в Кемеровской области много. В прошлом году к чиновникам обратилось больше 2 тыс. человек, и 97% получили помощь. 3% предоставили неверные документы и имели долги перед налоговой. Но это не какие-то там злодеи. Бывает, что фермеры даже не знают о набежавшей пене. Были прецеденты, когда из-за долга в пару копеек людям не давали сотни тысяч рублей. На что могут рассчитывать фермеры в этом году, выясняла корреспондент « АиФ в Кузбассе».

Сельскохозяйственный рог изобилия

179 млн рублей предназначено на поддержку растениеводов к посевной. Погектарные субсидии уже получили 418 кузбасских фермеров.

На развитие сельских территорий бюджет РФ выделил Кузбассу 116 млн (газификация и водоснабжение, улучшение жилищных условий для молодых семей, работающих на селе). Субсидии, сумма которых пока неизвестна, получат и крупные хозяйства, построившие важные для региона агропромышленные объекты. Скорее всего, деньги получат племенной завод в Ленинске-Кузнецком , картофелехранилище «КДВ-агро» и их же теплицы в Яшкинском районе, где будут выращивать помидоры, огурцы и зелень.

Ещё в прошлом году первый заместитель губернатора Владимир Чернов отмечал, что ввод новых теплиц позволит увеличить производительность тепличных овощей с 7 кг до 10 кг в пересчёте на одного кузбассовца в год. В дальнейшем инвесторы планируют увеличить площади своих теплиц под баклажаны, кабачки и клубнику.

Также 72 млн рублей из федерального бюджета и 11 млн из областного фермеры получат на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам. Малым хозяйствам на те же цели федеральный бюджет выделил 12 млн Также с прошлого года мелкие товаропроизводители получают льготные кредиты (в них власти сами компенсируют банкам часть ставки). В прошлом году 47 человек получили 1,3 млрд рублей. В этом году на 945 млн рублей пока претендуют 29 человек.

Есть и менее известные субсидии, на которые могут рассчитывать хозяйственники. Тем, кто занимается многолетними плодово-ягодными насаждениями, возмещают часть затрат — в прошлом году два хозяйства получили 5 млн рублей. Возмещают часть затрат и тем, кто покупает элитные семена для посева — в 2017 году 60 человек получили 15 млн рублей.

Заместитель начальника департамента сельского хозяйства Кемеровской области по экономическим вопросам Ирина Караева добавляет, что с 1 по 31 мая власти будут собирать заявки и документы от начинающих (в том числе семейных) фермеров и кооперативов и для предоставления грантов, так что можно успеть подать заявку.

В целом начинающие фермеры получат 16 млн рублей, семейные фермеры и кооперативы — по 36 млн рублей. По отдельности молочники могут получить до 3 млн рублей на каждого, а все остальные — до 1,5 млн рублей.

Получают не все Фермер из Топкинского р-на Валерий Землянский, который занимается растениеводством и переработкой мяса и молока, говорит, что никакая господдержка, к сожалению, не перекроет издержки от падения цены на продукт и не закроет потребности хозяйства. На грант в 1,5 млн рублей можно купить десять хороших неотелившихся импортных коров. Но животных ещё нужно накормить, сделать для них помещения, заплатить работникам. Если у крупных агрохолдингов есть дополнительные деньги и запасы, то мелким и средним выживать крайне тяжело. «Я как фермер-растениевод каждый год весной получаю погектарную поддержку, но бывшим колхозникам по-прежнему некуда податься. В итоге сейчас в Кузбассе можно купить даже готовое хозяйство с землёй и людьми», — говорит Валерий Викторович, намекая, что с трудом на земле справляются не все.

А хлебопёк из Кемеровского района Николай Кирдяшов с 2016 года, как только открылся, планировал получить грант от 500 тыс. до одного миллиона рублей, но за его бизнес-план не проголосовала комиссия из администрации. В итоге фермер остался без нужного оборудования. Один тестомес стоит 200 тыс. рублей, а печка — от 600 тыс. В прошлом году гранта ему тоже не досталось. «Мы раскручиваемся, как можем, но очень тяжело без денег. Не все магазины берут наш хлеб. В последнее время немного увеличили объём, потому что наш партнёр постоянно открывает новые магазины, арендовали место на Губернском рынке в Кемерове , заключили договор с КемГСХИ на поставку хлеба в их столовые. На сибирском сельхозфоруме в прошлом году наш хлеб признали самым лучшим!» — говорит Николай Иванович.

Фермер из Беловского р-на Василий Коллекционов, наоборот, считает, что государственная поддержка есть, и очень кстати. Прошлой осенью на развитие семейной молочной фермы он получил 16 млн рублей и по бизнес-плану должен добавить ещё своих 11 млн, чтобы начать производить молоко. Зимой Василий Анатольевич купил часть техники, весной планирует купить 100 нетелей, дорастить их до отёла и создать полноценную молочную ферму. Через один-два года он надеется заниматься молоком уже на продажу. «Я здорово технически обновился, хоть и пять лет теперь должен отчитываться перед властями о том, что работаю. Каждый год получаю погектарную субсидию, которая помогает мне покупать солярку. Раньше солярка стоила 20-25 руб. за литр, сейчас — 30-35 руб., а мне нужно 10-15 тонн на мои 700 гектаров!» — рассказывает производственник и радуется, что государство не забывает фермеров.