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МВД уточнило число пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом
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МВД уточнило число пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Незначительные травмы при столкновении рейсового автобуса, ехавшего из Минска в Санкт‐Петербург, и автомобиля ВАЗ‐2107 получили 13 человек. Об этом телеканалу «360» рассказал сотрудник пресс‐службы псковского главка МВД Вадим Воронецкий.
По его словам, авария произошла 23 марта в 04:25 на  222-м  километре трассы
Санкт-Петербург
— Невель. Водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в автобус с туристами из Белоруссии.
По предварительным данным пострадали 13 человек. Из них 11 — пассажиры автобуса, двое — водитель и пассажир ВАЗ. Все они доставлены в Псковскую областную больницу с ушибами и ранами
— Вадим Воронецкий.
Он добавил, что среди пострадавших четверо детей от 13 до 15 лет. Серьезных травм, по данным МВД, ни у кого нет.
На месте происшествия сейчас работает
следственно-оперативная
группа. Обстоятельства ДТП выясняются.
По словам очевидцев, дети, получившие травмы в аварии с туристическим автобусом, чувствуют себя нормально. После ДТП они ждали помощи, греются в салоне автомобиля, который остановился на обочине. При этом свидетели аварии уверяли, что у некоторых из пострадавших серьезные повреждения.
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