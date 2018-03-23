МВД уточнило число пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом

Незначительные травмы при столкновении рейсового автобуса, ехавшего из Минска в Санкт‐Петербург, и автомобиля ВАЗ‐2107 получили 13 человек. Об этом телеканалу «360» рассказал сотрудник пресс‐службы псковского главка МВД Вадим Воронецкий.

По его словам, авария произошла 23 марта в 04:25 на 222-м километре трассы

— Невель. Водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в автобус с туристами из Белоруссии

По предварительным данным пострадали 13 человек. Из них 11 — пассажиры автобуса, двое — водитель и пассажир ВАЗ. Все они доставлены в Псковскую областную больницу с ушибами и ранами

— Вадим Воронецкий.

Он добавил, что среди пострадавших четверо детей от 13 до 15 лет. Серьезных травм, по данным МВД, ни у кого нет.

На месте происшествия сейчас работает

следственно-оперативная

группа. Обстоятельства ДТП выясняются.

По словам очевидцев, дети, получившие травмы в аварии с туристическим автобусом, чувствуют себя нормально. После ДТП они ждали помощи, греются в салоне автомобиля, который остановился на обочине. При этом свидетели аварии уверяли, что у некоторых из пострадавших серьезные повреждения.